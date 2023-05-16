  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Пятна антисемитизма – "Заповедник", выпуск 286

12 ноября 2023 г.

Пятна на репутации Шольца, Макрона и Кремля. Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и операция "Мирные переговоры". Политический калейдоскоп: Эрдоган, Алиев, Токаев, Макрон, Маск и восстание машин. Бессмысленные поиски логики в словах Лаврова, Небензи и Трампа. Путин и ярлык на великое княжение от новой Золотой Орды. Смотрите в 286-м выпуске "Заповедника"!

https://p.dw.com/p/4Yiwa

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел Больше на тему Политика со всего мира

Больше на тему Политика со всего мира

external

Какой будет операция Израиля в Газе

А также в выпуске: кто победит на парламентских выборах в Польше и как повлияет на их итоги "визовый скандал"?
Политика14 октября 2023 г.29:58 мин.
external

Почему в Молдове призывают закрыть Русский дом

Кремль использует Русский дом в Кишиневе как инструмент пропаганды?
5 августа 2023 г.04:01 мин.
external

Скандал с "предательством" Пригожина

Также в передаче: чем может быть болен Александр Лукашенко? DW Новости (15.05.2023)
Политика16 мая 2023 г.36:25 мин.
Показать больше
Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Перейти к программе Сатирическое шоу "Заповедник"