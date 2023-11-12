Глава МИД Израиля призвал мир помочь освободить заложников

Мы продолжим сражаться в Газе, пока похищенные не будут возвращены, и будем уничтожать ХАМАС до тех пор, пока он не будет больше представлять никакой угрозы для израильтян, заявил Эли Коэн.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в субботу, 11 ноября, призвал создать международную коалицию, чтобы освободить 239 заложников, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа боевиками террористической организации ХАМАС.

"Международная коалиция за освобождение заложников! Сегодня я встретился с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок, мы обсудили возможные пути освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) по итогам переговоров в Тель-Авиве.

Коэн отметил, что это уже третий визит Бербок в Израиль с начала обострения палестино-израильского конфликта. Он поблагодарил главу МИД ФРГ за то, что ее страна поддерживает Израиль, и попросил ее продолжать эту поддержку на международной арене, чтобы Израиль мог уничтожить ХАМАС и добиться возвращения заложников.

"Я сказал, что мы продолжим сражаться в Газе, пока похищенные не будут возвращены, и будем уничтожать ХАМАС до тех пор, пока он не будет больше представлять никакой угрозы для израильских граждан - ни сейчас, ни в будущем", - добавил министр.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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