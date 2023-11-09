Публикация снимков нападения ХАМАС вызывает вопросы

Американская неправительственная организация HonestReporting поставила под вопрос этичность публикации в крупных СМИ фотографий момента нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Снимки, на которых запечатлены зверства ХАМАС, признанной террористической в Израиле и ряде западных стран, были опубликованы в Associated Press, Reuters, CNN и The New York Times, сообщила организация, отслеживающая случаи предвзятого отношения к Израилю в СМИ, в четверг, 8 ноября.

HonestReporting задается вопросом, знали ли фотографы, которые делали снимки, о готовящемся вторжении ХАМАС на территорию Израиля, насколько фотографы были аффилированы с боевиками, а если нет, то что они делали на границе между Израилем и сектором Газа ранним утром. "Можно ли предположить, что "журналисты" просто случайно появились рано утром на границе без предварительного согласования с террористами? Или они были частью плана? Даже если они не знали точных подробностей того, что должно было произойти, неужели, когда это произошло, они не осознали, что нарушили границу? И если да, то уведомили ли они об этом информагентства?" - пишет организация.

Признавая, что фиксация происходящего на войне входит в работу журналистов и стрингеров, HonestReporting призывает задуматься над этичностью опубликованных снимков и законностью работы их авторов. Если журналисты или стрингеры, у которых СМИ купили фотографии, "активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, чтобы получить эти снимки, их следует призвать к пересмотру границ между журналистикой и варварством", говорится в статье.

Израиль потребовал от СМИ разъяснений

Управление общественной дипломатии при канцелярии премьер-министра Израиля заявило, что "с предельной серьезностью относится к тому, что фотожурналисты, работающие с международными СМИ, присоединились к освещению жестоких убийств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа". Правительственная пресс-служба Израиля потребовала разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией HonestReporting.

Представитель AP в беседе с The Daily Wire заверил, что агентство ничего не знало о предстоящем нападении на Израиль, отметив, что АР пользуется услугами фрилансеров по всему миру. Подобный комментарий дало и агентство Reuters, указав, что его штатных сотрудников не было в местах, упомянутых в статье HonestReporting. CNN сообщила, что приостановила сотрудничество с одним из фрилансеров, хотя у телекомпании "нет причин сомневаться в журналистской точности его работы". The New York Times не комментировала публикацию HonestReporting.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 10 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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