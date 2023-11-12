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Евросоюз призвал ХАМАС освободить израильских заложников

Даниил Сотников
12 ноября 2023 г.

Евросоюз осудил использование ХАМАС гражданского населения в качестве живого щита и призвал к введению гуманитарных пауз.

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Митинг с призывом освободить заложников, похищенных ХАМАС
Митинг с призывом освободить заложников, похищенных ХАМАСФото: Ammar Awad/REUTERS

Евросоюз вновь призвал ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, а также "присоединился к призывам" устроить паузу в боевых действиях и создать гуманитарные коридоры. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье, 12 ноября.

ЕС признает право Израиля на самооборону

В ЕС призвали, в том числе к увеличению пропускной способности пограничных переходов и созданию морского маршрута доставки гуманитарной помощи. В заявлении Борреля подчеркивается, что ЕС признает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. 

"ЕС повторяет свой призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников. Крайне важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к заложникам", - заявил Боррель. Кроме того, ЕС осудил использование ХАМАС больниц и гражданских лиц в качестве живого щита и призвал Израиль "проявлять максимальную сдержанность, чтобы обеспечить защиту гражданского населения".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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