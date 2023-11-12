Папа римский вновь призвал к миру на Ближнем Востоке

Оружие никогда не принесет мира, заявил папа Франциск, призвав защитить мирных жителей и оказать больше помощи сектору Газа.

Папа римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. "Пусть оружие замолчит, оно никогда не принесет мира, и пусть конфликт не расширяется. Хватит, братья, хватит!" - сказал он во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 12 ноября.

Понтифик отметил необходимость немедленно оказать помощь раненым в секторе Газа, обеспечить защиту гражданского населения и предоставить "гораздо больше" гуманитарной помощи. Он также заявил, что заложники, удерживаемые боевиками ХАМАС, должны быть освобождены.

Жизнь каждого человека, "будь то христианин, иудей, мусульманин", священна и ценна в глазах Бога, подчеркнул папа Франциск. "Давайте не будем терять надежду: давайте молиться и неустанно трудиться, чтобы чувство человечности возобладало над жестокосердием", - сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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