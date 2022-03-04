В Газе закрылась больница для онкобольных

КонфликтыИзраильВ Газе закрылась больница для онкобольныхTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыИзраильФил Бенг | Мохаммед аль-Халут13.11.202313 ноября 2023 г.В секторе Газа закрылась единственная больница, которая лечила онкобольных. Их перевели в другую клинику, но она не специализируется на медицинских услугах по лечению рака. Многие больные в отчаянии и могут надеяться только на судьбу. https://p.dw.com/p/4YlFlРеклама