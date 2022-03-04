В Газе закрылась больница для онкобольных

Фил Бенг | Мохаммед аль-Халут

13.11.2023 13 ноября 2023 г.

В секторе Газа закрылась единственная больница, которая лечила онкобольных. Их перевели в другую клинику, но она не специализируется на медицинских услугах по лечению рака. Многие больные в отчаянии и могут надеяться только на судьбу.