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ФРГ призвала Израиль защитить палестинцев на Западном берегу

Жан Рофе
30 октября 2023 г.

Германия осуждает "нападения и насилие поселенцев против палестинских общин" на Западном берегу реки Иордан, заявил представитель МИД ФРГ.

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Столкновения палестинцев с израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан (фото из архива)
Столкновения палестинцев с израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан (фото из архива)Фото: Mamoun Wazwaz/APA Images/ZUMAPRESS/picture alliance

Правительство Германии призвало Израиль защитить палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан от нападений экстремистски настроенных еврейских поселенцев. "Израиль как оккупирующая держава на Западном берегу несет ответственность за обеспечение безопасности и неприкосновенности палестинского населения на Западном берегу", - заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer) на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 30 октября.

Фишер подчеркнул, что Германия осуждает "нападения и насилие поселенцев против палестинских общин в этом районе, приведшие к гибели многих мирных жителей". "Мы призываем Израиль защитить палестинцев от действий экстремистски настроенных поселенцев и привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

Насилие в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан усилилось после масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Министерство здравоохранения в Рамалле утверждает, что с начала эскалации более 100 палестинцев были убиты на Западном берегу как в ходе операций израильской армии, так и в результате нападений еврейских поселенцев.

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