К вечеру 7 октября израильские СМИ сообщали о как минимум 250 погибших со стороны Израиля. Почти 1500 израильтян к тому моменту были ранены, около 35 человек захвачены в заложники. Информацию о наличии израильских заложников в секторе Газа подтвердило и Минобороны Израиля. В свою очередь палестинская сторона заявила о 232 погибших и почти 1700 раненых при израильских авиаударах.