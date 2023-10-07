Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ
Утром 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС начало массированные ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Боевики вторглись на территорию страны. О новой эскалации конфликта - в фотогалерее DW.
Неожиданное нападение
Утром 7 октября на фоне массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа боевики радикального исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. Командующий военным крылом ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал происходящее "днем великой революции", объявив, что палестинский народ "возвращается к проекту создания государства".
Массовый призыв резервистов в Израиле
Реагируя на нападение ХАМАС, Минобороны Израиля начало массовый призыв резервистов и ввело режим чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "состоянии боевой готовности".
Обращение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к согражданам
По данным ООН, движение ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, выпустило по израильским городам тысячи ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к согражданам, заявил, что его страна находится в состоянии войны.
Ответные удары ЦАХАЛ по сектору Газа
Авиация Израиля нанесла ряд ударов по целям в секторе Газа. Между тем военно-морские силы страны сообщили, что уничтожили большое число "палестинских боевиков", пытавшихся вторгнуться в Израиль морским путем.
Вторжение палестинских группировок в Израиль
Состояние общей боевой готовности объявили также палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан. Они призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев". На фото: палестинцы, захватившие военный автомобиль ЦАХАЛ после вторжения в Израиль со стороны сектора Газа.
Сотни погибших и раненых
К вечеру 7 октября израильские СМИ сообщали о как минимум 250 погибших со стороны Израиля. Почти 1500 израильтян к тому моменту были ранены, около 35 человек захвачены в заложники. Информацию о наличии израильских заложников в секторе Газа подтвердило и Минобороны Израиля. В свою очередь палестинская сторона заявила о 232 погибших и почти 1700 раненых при израильских авиаударах.
Солидарность европейских лидеров с Израилем
Целый ряд европейских лидеров выразил поддержку Израилю. Так, председатель Евросовета Шарль Мишель осудил "неизбирательные нападения, предпринятые против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие против невинных граждан". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выразил солидарность с Израилем от лица ЕС.
Поддержка израильского народа Германией и другими странами
Со словами поддержки в адрес израильского народа и осуждения - по отношению к исламистам из ХАМАС выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и других стран Европы.
Поддержка Израиля со стороны США и НАТО
Вашингтон решительно осудил атаки ХАМАС на Израиль. В министерстве обороны США пообещали работать над тем, чтобы у Израиля было "все необходимое, чтобы защитить себя". С осуждением нападения ХАМАС на Израиль выступила также НАТО.
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Израиля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш "самым решительным образом" осудил атаки ХАМАС на израильские города. При этом он призвал участников конфликта проявлять максимальную сдержанность и обеспечить защиту мирного населения. Тем временем Бразилия, возглавляющая в октябре 2023 года Совбез ООН, объявила о созыве его экстренного заседания по ситуации на Ближнем Востоке.
Бранденбургские ворота в Берлине в цветах израильского флага
В Берлине в ночь на 8 октября Бранденбургские ворота были подсвечены цветами израильского флага в знак солидарности с Израилем, на который напало радикальное исламистское движение ХАМАС.
Удар ЦАХАЛ по Ливану в ответ на обстрел Израиля группировкой "Хезболлах"
Северная часть Израиля 8 октября была обстреляна с территории Ливана, сообщило израильское военное командование. По его данным, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. Ответственность за минометный обстрел взяла на себя ливанская радикальная шиитская группировка "Хезболлах". В ответ израильская армия нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане.
Акции солидарности с Израилем в городах ФРГ
В ряде городов Германии 8 октября прошли акции солидарности с Израилем. На фото: демонстрация у Бранденбургских ворот в Берлине
Флаг Израиля перед ведомством канцлера ФРГ в Берлине
Флаг Израиля 8 октября поднят перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине наряду с флагами Германии и Евросоюза. Израильский флаг был также поднят перед зданием бундестага и резиденцией президента ФРГ - дворцом Бельвю.