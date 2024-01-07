Сигрид Каг и помощь Газе: кого ООН назначила на новый пост

Старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, назначена Сигрид Каг. Она опытный дипломат и знает 6 языков. Что еще о ней известно?

Она хорошо известна как в международных дипломатических кругах, так и в политической элите ее родных Нидерландов. Однако новая должность Сигрид Каг - вероятно, самая сложная из всех, которая доставалась 62-летней голландке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил ее старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам в секторе Газа. К работе Каг приступает 8 января.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа

Гуманитарная ситуация в секторе Газа была сложной и до начала нынешней войны Израиля и террористов ХАМАС. Около 80% процентов жителей палестинского анклава зависело от международной гуманитарной помощи. После жестокого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начавшейся в ответ израильской военной операции ситуация стала критической. По оценке израильских военных, бои в секторе Газа продлятся еще не один месяц и от международной гуманитарной помощи будет зависеть всё его население - а это 2,3 млн человек. При этом в армии Израиля опасаются, что транспортировка гуманитарной помощи может быть использована палестинскими террористами для поставок оружия и горючего боевикам ХАМАС.

В этих непростых обстоятельствах перед Сигрид Каг и ее командой стоит важная задача - скоординировать и ускорить поставки жизненно необходимых грузов для населения сектора Газа.

Сигрид Каг - между ООН и Нидерландами

В последние годы Сигрид Каг относилась к числу ведущих политиков в Нидерландах, где она в разное время занимала посты министров финансов и иностранных дел, будучи одновременно заместителем главы правительства страны Марка Рютте. В прошлом году Каг - мать четверых детей - заявила об уходе с национальный политической сцены.

Профессиональная пауза, однако, продолжалась недолго. Международная политика тоже хорошо знакома Сигрид Каг, которая неоднократно работала под эгидой ООН, будучи в разные годы своей жизни региональным директором ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, спецкоординатором ООН по Ливану, занимала руководящие должности в Международной организации по миграции. Особенное уважение она заслужила, работая с 2013 по 2015 год спецкоординатором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. Коллеги прозвали ее тогда "железной женщиной", а один из сирийских дипломатов рассказывал, что "Сигрид Каг работает все время и практически не спит".

Гуманитарная помощь ООН для жителей сектора Газа, ноябрь 2023 года Фото: Majdi Fathi/NurPhoto/picture alliance

ООН и критика политики Израиля

Сигрид Каг имеет репутацию эксперта по Ближнему Востоку и знает 6 иностранных языков, включая арабский. Она замужем за Анисом аль-Каком, политиком Организации освобождения Палестины (ООП), заместителем министра при Ясире Арафате в 1990-х годах. Позже он создал свой собственный фонд, имеющий целью поддержать диалог между израильтянами и палестинцами.

Между тем в Израиле назначение Сигрид Каг на новую должность восприняли неоднозначно. Израильские СМИ напомнили своим читателям целый ряд высказываний политика, которая критиковала "слишком дружественную политику Нидерландов в отношении Израиля", и даже один раз назвала израильских поселенцев "нелегальными колонизаторами на отобранной (у палестинцев. - Ред.) земле".

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