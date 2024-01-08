В секторе Газа удерживаются еще 136 израильских заложников

По данным правительства Израиля, среди удерживаемых в секторе Газа заложников, 132 человека были захвачены боевиками ХАМАС 7 октября. В их числе 121 израильтянин и 11 иностранцев.

К началу четвертого месяца войны на Ближнем Востоке, по данным израильской стороны, 136 заложников по-прежнему удерживаются палестинской террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Предположительно, 25 из них уже нет в живых, сообщила пресс-секретарь правительства Израиля в понедельник, 8 января.

В их числе тела двух израильских военных, похищенных в ходе предыдущей войны в 2014 году, а также двух израильских гражданских лиц, которые с тех пор оставались в плену в секторе Газа.

Среди 132 удерживаемых в Газе заложников, которые были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, 121 израильтянин и 11 граждан иностранных государств, включая несколько граждан ФРГ, сообщила пресс-секретарь. По ее словам, 113 человек - мужчины, 19 - женщины. В числе заложников - двое детей младше пяти лет.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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