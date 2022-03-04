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Женщинам в секторе Газа остро не хватает средств гигиены

4 января 2024 г.

Почти 2 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и теперь живут в тесных лагерях беженцев. Особенно тяжелая ситуация сложилась для женщин. Нехватка средств гигиены приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем.

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