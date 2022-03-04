Женщинам в секторе Газа остро не хватает средств гигиены

КонфликтыПалестинские территорииЖенщинам в секторе Газа остро не хватает средств гигиеныTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыПалестинские территории04.01.20244 января 2024 г.Почти 2 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и теперь живут в тесных лагерях беженцев. Особенно тяжелая ситуация сложилась для женщин. Нехватка средств гигиены приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем.https://p.dw.com/p/4as6QРеклама