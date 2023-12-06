Недели без света, еды и сна: что пережили заложники ХАМАС

105 израильтян из числа взятых 7 октября в заложники террористами ХАМАС были освобождены в ходе обмена за неделю перемирия в Газе. Что они пережили и как себя чувствуют - у DW.

Взяв трубку зазвонившего телефона, Яир Мозес испытал смешанные чувства. Его мать Маргалит, сообщили ему, будет среди первых заложников, которых террористическая организация ХАМАС освободит в ходе обмена 24 ноября, спустя всего через несколько часов после вступления в силу соглашения о временном прекращении огня между Израилем и боевиками. "Конечно, нас переполняло счастье, но мы испытывали и тревогу", - делится Яир Мозес в беседе с DW.

7 октября в ходе беспрецедентной по масштабам атаки на Израиль террористы ХАМАС похитили Маргалит Мозес из ее родного кибуца Нир-Оз и вместе с другими заложниками увезли в сектор Газа. До вывода первой группы заложников из туннелей, построенных ХАМАС в Газе, никто не знал, "действительно ли это произойдет, действительно ли люди будут в списке, как пройдет передача их в руки Красного Креста, как они попадут в Египет, а затем обратно в Израиль, и сколько времени займет этот процесс", поясняет Яир.

Только когда он увидел свою 78-летнюю мать на распространенных ХАМАС видеозаписях, которые запечатлели передачу заложников Международному комитету Красного Креста, Мозес внезапно осознал, что это происходит на самом деле и что его мать действительно вернется домой. "Когда мы увидели, как она машет рукой из машины, а потом бежит к автобусу, мы поняли, что она, по крайней мере физически, в порядке. И, конечно, мы были очень этому рады", - вспоминает мужчина.

Опасения из-за психического состояния заложников

Многие из 105 освобожденных ХАМАС заложников-израильтян внешне выглядели невредимыми. Хотя многие из них похудели, у большинства не было явных травм, если не считать ранений во время захвата. Однако психическое состояние бывших заложников вызывает опасения.

Освобожденные заложники прибывают в Израиль, 23 октября 2023 года Фото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Во время захвата террористами людей в различных населенных пунктах на юге Израиля некоторым из них пришлось стать свидетелем убийства их друзей или соседей. Другие же, лишь выйдя на свободу, узнали, что их супруги или другие родственники тоже были похищены ХАМАС.

Взрослые израильские мужчины, оказавшиеся в заложниках, до сих пор не были освобождены в ходе обменов. В результате террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были убиты 1200 израильтян, около 240 человек боевики взяли в заложники и увезли в сектор Газа. По утверждениям министерства здравоохранения Газы, которое контролирует ХАМАС, с начала войны от рук израильской армии погибли более 15 800 палестинцев. Эти данные не подтверждены независимыми источниками.

"Некоторых заложников били"

Постепенно истории о том, что пережили заложники, становятся в Израиле достоянием общественности. Однако эти рассказы носят пока отрывочный характер. И не все, что освобожденные заложники сообщают своим семьям, предается гласности.

Маргалит Мозес, например, рассказала своей семье очень многое, говорит ее сын: "Но мы не можем поделиться всем этим. Нас попросили не делать этого ради заложников, которые все еще находятся там". Мозес не уточняет, кто именно обратился к его семье с такой просьбой. "Я могу сказать, что мама старалась оставаться позитивной, пыталась помогать другим, например, когда пожилым людям нужно было сходить в туалет, - рассказывает Яир о том, что испытала его мать. - Она пыталась петь с другими людьми или вести с ними разговоры и обмениваться мнениями".

На видео, запечатлевшем, как боевики ХАМАС передают заложников сотрудникам Международного Красного Креста, некоторые из освобожденных машут рукой на прощание своим похитителям. "Это было шоу, которое их заставили устроить, - уверен Ашер Бен-Арье, профессор Школы социальной работы и социального обеспечения имени Пола Бервалда при Еврейском университете в Иерусалиме. - Рассказы тех, кто побывал в заложниках, результаты их физического и психологического обследования, истории, которые мы слышали, - все это создает нерадостную картину".

Бен-Арье - специалист по психологическим травмам у детей. Он является соавтором руководства по обращению с заложниками после их освобождения. Профессор общался преимущественно с женщинами и детьми, побывавшими в руках у террористов: "Были и рассказы таиландских заложников. С некоторыми заложниками обращались лучше, с некоторыми - хуже. Кого-то били, кого-то лишали пищи, кому-то не давали спать. Это было чудовищно".

Девятилетняя девочка после освобождения разговаривает только шепотом

Родственники заложников рассказывали израильским и зарубежным СМИ о том, что узнали от них после освобождения. Например, что вначале еды было достаточно, а потом - все меньше и меньше, только немного риса и печенья. 12-летнему Эйтану пришлось "смотреть видеоролики с ужасами 7 октября", некоторое время его держали в помещении в одиночестве, говорит тетя мальчика Дебора Коэн.

"Когда его привезли в сектор Газа, люди, мимо которых он проходил, били его, - сообщила Коэн одной французской телекомпании. - Они угрожали детям оружием, если те начинали плакать". Девятилетняя Эмили после возвращения из сектора Газа говорила только шепотом, рассказывает ее отец: "Когда она говорила со мной, я ничего не мог понять".

Яир Ротем - дядя 13-летней Хилы, которая тоже побывала в заложниках и была освобождена. Он добавляет, что похищенные провели 50 дней в темноте, без возможности принять душ и почти без еды. Некоторые спали на скамейках, другие - на матрасах на полу. Им велели днем переговариваться шепотом, а ночью молчать, сообщил Ротем израильским СМИ.

Врачи и психологи посоветовали семьям не давить на освобожденных вопросами или информацией. Все, что им сейчас нужно, - это снова почувствовать, что они сами контролируют свою жизнь, отмечает профессор Ашер Бен-Арье: "Самое главное - не решать за них. Вы должны спросить их, чего они хотят или не хотят делать, и позволить им снова контролировать свою жизнь, насколько это возможно".

Более 130 израильтян остаются в заложниках у ХАМАС

Для Яира Мозеса кошмарный сон еще не закончился. Разведенные родители мужчины жили в кибуце Нир-Оз, который подвергся нападению. Его отец все еще находится в руках у ХАМАС, и вот уже два месяца о нем нет никаких известий. По оценке Израиля, в секторе Газа сейчас остаются в заложниках в общей сложности 137 его граждан.

Международному Красному Кресту пока не был предоставлен доступ к заложникам в секторе Газа. "С каждым днем растет моя тревога за отца и за всех остальных, кто еще находится там", - признается Мозес. Он вырос в Нир-Озе и лично знаком со многими жителями кибуца: "Для меня это не просто список с именами, я знал их всех. Но и те, кого я не знаю, молодые люди с фестиваля в Реиме, военные - все они должны вернуться на родину".

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