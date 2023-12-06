Что рассказали DW тайские заложники ХАМАС после освобождения

Скудное питание, отсутствие солнечного света и страшные воспоминания об убийстве друзей - несмотря на это, таиландские заложники ХАМАС убеждены, что израильтянам пришлось еще хуже. Экслюзивный репортах DW.

Ануча Ангкаев семь недель находился во власти террористической организации ХАМАС. Это время он провел без солнечного света, будучи отрезанным от внешнего мира. А несколько дней назад после освобождения вернулся в родную таиландскую деревню Бан Дон Фила. Соотечественники встретили его с безмерной радостью.

В деревне установили праздничные шатры и вынесли музыкальные колонки. Теперь соседи готовят огромные порции лааба - распространенного на севере Таиланда блюда из говядины, которое обожает Ануча. Сам бывший заложник выглядит изможденным. Он сидит перед домом родителей на деревянной скамейке в стороне от суеты приготовлений к празднику, словно заново привыкая к жизни на свободе. "Я похудел на 16 килограммов", - делится и без того стройного телосложения таец.

Односельчане Анучи Ангкаева очень рады его освобождению из рук ХАМАС Фото: Julian Küng/DW

Ежедневный рацион заложника: лепешка и бутылка воды

В неволе ему приходилось довольствоваться одной лепешкой и одной бутылкой воды в день. Тусклые светильники в пыльных подземельях ХАМАС питались от автомобильных аккумуляторов. "Я много молился и думал о своей семье. Это придавало мне сил в те мрачные времена", - рассказывает 28-летний парень.

Ануча Ангкаев со своим отцом Фото: Julian Küng/DW

На скамейку к Ануче подсаживается его тетя. При виде бледного лица племянника она не может сдержать слез. "Я думала, что больше никогда не увижу тебя", - говорит женщина и повязывает ему на запястье ленточку из хлопка. Белая нить должна "вернуть добрых духов и изгнать все дурное". Это "Бай шри су кхвуан" - ритуал, который проводят, чтобы эмоционально восстановиться после серьезного несчастного случая. Он распространен в сельской местности на северо-востоке страны, откуда родом большинство таиландских гастарбайтеров, работающих в Израиле.

До начала войны Израиля против ХАМАС на израильских полях трудились около 30 000 граждан Таиланда. 7 октября, когда террористы вторглись в Израиль, вблизи границы с сектором Газа находились около пяти тысяч гастарбайтеров из этой азиатской страны. Именно Таиланд - родина самой многочисленной группы иностранцев, захваченных ХАМАС, а также погибших в ходе террористической атаки. По меньшей мере 39 тайцев были убиты в ходе нападения и еще 32 уроженца Таиланда боевики взяли в заложники.

Освобождение благодаря усилиям дипломатов

Освобождение 23 таиландских заложников стало результатом интенсивных дипломатических усилий правительства их страны. В течение нескольких недель Бангкок пытался повлиять на ХАМАС при посредничестве таких государств, как Катар, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Группа таиландских мусульман из преимущественно мусульманских южных провинций даже отправилась в Тегеран и встретилась там с представителями боевиков. В итоге совместные усилия увенчались успехом: тайцы стали одними из первых иностранных заложников, освобожденных во время семидневного перемирия между Израилем и ХАМАС.

Убитые друзья

Один из этих счастливчиков - Мани Джирахат, который также несколько дней назад вернулся на родину. Его радость велика. Но еще сильнее боль от того, что он пережил за последние семь недель. Джирахата похитили, держали в заложниках, ему пришлось стать свидетелем казни его друзей.

Мани Джирахат Фото: Julian Küng/DW

"Физически я более-менее в порядке, - говорит 29-летний парень, находясь у своей фермы в деревне Удон Тани. - Только шея все еще болит". Тупая боль в шее напоминает о том, как боевики ХАМАС 7 октября загоняли его и других работников в кузов пикапа, нанося удары стволами автоматов. "Когда кузов был заполнен, они прострелили головы двум моим товарищам, - вспоминает Джирахат с угрюмым выражением лица. - Только потому, что в кузове больше не было места. Эту картину я не забуду никогда".

"Израильским заложникам пришлось еще хуже"

Когда битком набитый пикап пересек границу с сектором Газа, парень решил, что его ждет верная смерть. Вместе с четырьмя соотечественниками и двумя израильтянами его завели в шахту подземного тоннеля. Первые несколько дней в плену заложники-тайцы спали по ночам связанными, лежа на пластиковой пленке. Только когда стало ясно, что они из Таиланда, их развязали и разрешили ходить по туннелям - по несколько шагов в день. "Израильским заложникам пришлось еще хуже, - вспоминает Джирахат. По его словам, на израильтян охранники кричали, а тайцам даже давали лекарства.

Группу заложников трижды переводили на новое место в разветвленной системе туннелей. Только после нескольких недель переживаний и страхов появился первый проблеск надежды: "Охранники сказали, что нас освободят во время действия режима прекращения огня". Мани признается, что, когда он услышал это, у него с души как камень свалился. После 50 дней, проведенных под землей, ему наконец-то разрешат вернуться домой, подумал парень.

Таиландские заложники ХАМАС получили от израильских властей компенсацию, эквивалентную примерно 13 000 евро. Однако Мани Джирахат не хочет возвращаться на Ближний Восток. Чтобы содержать свою семью, в будущем он собирается поехать на заработки в Южную Корею.

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