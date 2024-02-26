Глава правительства Палестинской автономии ушел в отставку

По оценкам экспертов, за этим стоит стремление США вернуться к решению о двух государствах в качестве комплексного подхода к умиротворению ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр правительства Палестинской национальной администрации Мухаммед Штайе подал главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу заявление об отставке. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает агентство dpa. По его данным, на заседании правительства он объяснил, что причиной такого шага стали последние события в регионе, в том числе война в Газе.

О скорой отставке Штайе по требованию Аббаса, на которого оказали соответствующее давление арабские страны региона и США, ранее сообщил телеканал Watan со ссылкой на правительственных чиновников. По оценкам экспертов, за этим стоит стремление Вашингтона вернуться к ставшему в последнее время практически бессмысленным решению о двух государствах в качестве комплексного подхода к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке с помощью кардинально реформированной Палестинской автономии.

Эксперты считают возможную отставку Штайе скорее символическим шагом. Политик, относящийся к верным соратником Аббаса, продолжит исполнять обязанности главы временного правительства. Формирование нового правительства национального консенсуса может занять недели или месяцы. Его успех будет зависеть в первую очередь от того, удастся ли прекратить войну в Газе и добиться вывода израильских войск из сектора под международным контролем.

Вопрос в будущем Газы

Палестинская автономия под руководством Аббаса, находящегося у власти с 2005 года, управляет частью оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан. Ведущей политической силой в ней является Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое также возглавляет Аббас. Ему противостоит контролирующее Газу исламистское движение ХАМАС, ведущее войну против Израиля. По мнению США, после окончания войны в Газе управлять сектором должна кардинально реформированная Палестинская администрация. Израиль решительно отвергает этот план. Он не хочет видеть в будущем ни ХАМАС, ни ФАТХ в качестве правящей силы в Газе.

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