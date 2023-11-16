Кто в мире признает государством палестинские территории

Ученые и дипломаты десятилетиями спорят о том, следует ли признать палестинские территории независимым государством. Какие условия требуется выполнить, чтобы стать им?

Следует ли признать палестинские территории отдельным независимым государством? Среди ученых, дипломатов и правительств нет единого мнения по этому вопросу.

Что такое отдельное государство?

Возникновение и признание государства может происходить двумя способами: декларативным или конститутивным (правоустанавливающим). Согласно декларативной теории, государство должно соответствовать критериям государственности, изложенным в Конвенции Монтевидео 1933 года, то есть иметь определенную территорию, постоянное население и собственное правительство. Оно также должно иметь возможность устанавливать отношения с другими странами. Согласно этой конвенции, политическое существование государства "независимо от его признания другими государствами".

Будучи постоянным членом СБ ООН, США неоднократно выступали против признания палестинских территорий государством Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

В конвенции говорится: "И до своего признания государство имеет право защищать свою целостность и независимость, выступать за ее сохранение и собственное благополучие, организовываться так, как оно считает целесообразным, регулировать свои интересы посредством закона, управлять своими услугами и определять юрисдикцию своих судов".

Вторая теория возникновения государств - конститутивная - называет одно главное условие: признание, только оно создает новое государство как субъект международного права. Иными словами, государство является государством только в том случае, если остальной мир признает его таковым. Эта теория не имеет юридического закрепления, она рассматривает современную государственность как вопрос международного права и дипломатии.

Соответствуют ли палестинские территории определению государства?

Среди экспертов, например теоретиков государства, существуют разногласия относительно того, соответствуют ли палестинские территории юридическому определению государства. Некоторые убеждены, что соответствуют. Другие утверждают, что условия, изложенные в Конвенции Монтевидео, не выполнены. Третьи вообще отвергают применение этой конвенции. Они считают, что надежды палестинцев на собственное государство лучше всего могут быть реализованы через международное признание.

Какие страны признают палестинское государство?

Из 193 государств, входящих в состав Организации Объединенных Наций, 139 признают палестинские территории отдельным государством. Чтобы государство стало членом ООН, его заявку должны одобрить не менее девяти из 15 членов Совета Безопасности. Если один из пяти постоянных членов СБ ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания или США - наложит вето, заявку отклонят.

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН США, Франция и Великобритания не признают палестинские территории государством. Они готовы согласиться на признание только после того, как палестинцы разрешат конфликт с Израилем мирным путем.

Из 27 стран ЕС девять признают палестинское государство. Это произошло до того, как они присоединились к Евросоюзу, и почти все они входили тогда в состав Восточного блока, в котором доминировал Советский Союз. Единственным исключением является Швеция, которая признала палестинское государство в 2014 году.

Палестинские территории имеют статус наблюдателя в ООН Фото: Bebeto Matthews/AP Photo/picture alliance

В ООН Палестинская национальная автономия (ПНА) имеет статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. Это позволяет ей присутствовать на заседаниях Генеральной Ассамблеи и иметь офис в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Обладая с 2012 года таким статусом, палестинские территории в 2015 году стали членом Международного уголовного суда (МУС), единственного постоянного международного суда, который может преследовать отдельных лиц за военные преступления.

В 2021 году тогдашний главный прокурор МУС Фату Бенсуда объявил о начале расследования в связи с ситуацией на палестинских территориях. После присоединения ПНА к Римскому статуту и благодаря членству в МУС этот суд получил юридические полномочия расследовать преступления, совершенные палестинцами или на палестинских территориях. Расследование, подвергшееся резкой критике со стороны Израиля, все еще продолжается.

Каковы последствия признания?

Государство может иметь международное признание, не будучи членом ООН. Лихтенштейн, например, вступил в Организацию Объединенных Наций в 1990 году, Сан-Марино - в 1992-м, а Швейцария - только в 2002-м. Все три страны уже давно были признаны на международном уровне.

Имя в ООН статус государства-наблюдателя, Палестинская национальная автономия может следить за обсуждениями на сессиях Генеральной Ассамблеи, но не имеет права голоса. Например, ПНА не участвовала в голосовании, когда Генассамблея проголосовала - в итоге безрезультатно - за прекращение огня в конфликте между Израилем и ХАМАС. То же самое относится и к требованию "гуманитарного прекращения огня", за которое выступила Генеральная Ассамблея.

Какова позиция Германии?

Как США и большинство стран ЕС, Германия также не признает палестинского государства. Однако она поддерживает "построение будущего палестинского государства в рамках решения о создании двух государств (еврейского и палестинского. - Ред.), согласованного между сторонами конфликта", заявило министерство иностранных дел ФРГ.

По этой причине Германия использует термин "палестинские территории", когда говорит об оккупированном Западном береге реки Иордан, Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Когда речь заходит о палестинских чиновниках, немецкое правительство говорит о Палестинской национальной автономии или об администрации автономии.

В делах, касающихся статуса беженцев, позиция ФРГ по вопросу признания палестинского государства уже обсуждалась в немецких судах. В ноябре 2020 года один из немецких судов подтвердил в своем решении, что "нет палестинского гражданства" и палестинского государства. Таким образом, палестинских беженцев следует рассматривать в Германии как лиц без гражданства.

Смотрите также: