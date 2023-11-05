Блинкен - против вытеснения палестинцев из сектора Газа

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан призвал защитить палестинское население в секторе Газа. Во время встречи с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом в воскресенье, 5 ноября, он высказался против вытеснения палестинцев с данной территории, контролируемой террористической группировкой ХАМАС.

Блинкен заявил Аббасу, что с точки зрения Вашингтона, ПНА должна играть центральную роль в будущем сектора Газа, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента. По словам собеседника агентства, у Блинкена сложилось впечатление, что Аббас хочет взять на себя реализацию задач по формированию будущего региона.

Стороны также говорили "о необходимости остановить экстремистское насилие против палестинцев" на Западном берегу реки Иордан, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. В свою очередь Аббас заявил о "геноциде" в секторе Газа, который, по его утверждению, осуществляет Израиль. Он обвинил израильские власти в преступлениях против палестинского народа в Газе, нарушающих принципы международного права. Блинкен заверил в приверженности США по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Блинкен вылетит в Турцию

Ранее Блинкен неожиданно вновь прибыл в Израиль, а затем приехал в Рамаллах, что стало его первым визитом на палестинские территории после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Как сообщают СМИ, одним из вопросов встречи было будущее сектора Газа после окончания войны. Ранее Блинкен заявил, что сектор Газа должен будет перейти под контроль ПНА.

Вечером 5 ноября госсекретарь прилетит в Турцию, где намерен обсудить возможные пути к "прочному и устойчивому миру на Ближнем Востоке", включающему "создание палестинского государства", сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли почти 10 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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