Израиль готовит штурм Рафаха. Где спастись мирным жителям?

Палестинцы, укрывающиеся в городе Рафах от военных действий в секторе Газа, живут в почти невыносимых условиях. Что ждет их в том случае, если израильская армия начнет штурм города?

"Это произойдет, дата назначена", - такими словами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что не намерен отказываться от плана осуществить штурм Рафаха - города в южной части сектора Газа, на границе с Египтом, где укрываются от военных действий более миллиона палестинских беженцев. При этом конкретную дату начала этой операции израильский премьер не назвал.

На протяжении последних недель Нетаньяху не раз подчеркивал, что Рафах - это последний оплот террористической организации ХАМАС и взятие города необходимо для окончания войны, начатой израильским государством в ответ на нападение исламистов в октябре 2023 года.

"Бомбардировки в Рафахе происходят все чаще"

"Рафах считался более безопасным местом, но он таковым не был, - рассказывает DW по телефону палестинец Лоай Фарид, которому пришлось вместе с семьей с начала войны несколько раз перебираться из города в город. - Почти каждый день происходят бомбардировки, и с каждым днем - все чаще и чаще".

Рафах неоднократно подвергался воздушным ударам армии Израиля Фото: Shadi Tabatibi/REUTERS

Как и еще 1,5 млн палестинцев, Фарид последовал призыву ЦАХАЛ эвакуироваться в южную часть сектора Газа, конкретно в сторону Рафаха. Сейчас же, по его словам, ожидание запланированного штурма города занимает мысли его жителей больше, чем повседневная борьба за выживание. "Мои дети напуганы новостями, в которых говорят о скором вторжении в город. Они спрашивают меня, что нам делать и куда идти, но у меня нет ответа", - делится собеседник DW.

До войны в Рафахе проживало около 250 000 человек, и он был известен, прежде всего, своим одноименным пограничным переходом с Египтом. Теперь в городской черте почти не осталось свободного места: в поисках убежища туда перебрались жители других районов сектора Газа, в каждом доме теснятся по несколько семей, люди живут в палатках, машинах или спят в самодельных жилищах прямо на дороге.

"Жизнь, которую мы ведем в Рафахе, не поддается описанию. Это жизнь беженцев, которую можно называть как угодно, только не нормальной", - говорит Фарид. По его словам, город кажется ему "чужим": "Мы не в своем доме, не в своем районе, не среди своих соседей или друзей. Мы не можем долго жить так".

Международная критика планов наступления на Рафах

Израильская сторона указывает, что, по имеющимся сведениям, последние несколько батальонов ХАМАС могут скрываться в подземных туннелях, а боевики - попытаться смешаться с перемещенными лицами.

Между тем мировое сообщество критически отнеслось к планам Израиля провести наземную операцию в Рафахе. Кроме прочего, этот город, который уже неоднократно подвергался бомбардировкам, является главным логистическим хабом для гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа из Египта. США, которые являются для Израиля близким союзником и крупнейшим поставщиком оружия, называют наземную операцию без продуманного плана по перемещению и защите мирных жителей "ошибкой".

Со своей стороны Египет выражает опасения, что планы Израиля могут привести к тому, что ЦАХАЛ возьмет под свой контроль Филадельфийский коридор - узкую полосу земли между Египтом и сектором Газа - и оттеснит спасающихся там от войны гражданских лиц к египетской границе.

Однако, судя по всему, международная критика мало впечатляет израильского премьер-министра и еврейское население страны. По данным опроса, проведенного независимым иерусалимским институтом Israel Democracy Institute, три четверти еврейского населения Израиля выступают за продолжение военной операции в секторе Газа. В то же время две трети арабского населения страны это намерение осуждают.

"После 7 октября 2023 года общественное мнение в Израиле было консолидировано в отношении нескольких вещей. Одна из них - это, конечно, вернуть домой всех заложников, а другая - положить конец правлению ХАМАС в секторе Газа", - отмечает в беседе с DW Ави Меламед, бывший сотрудник израильской разведки. "Я не думаю, что Израиль проведет (операцию в Рафахе. - Ред.) без очень тесного сотрудничества и координации с Соединенными Штатами, особенно в контексте решения проблемы гражданского населения в Рафахе", - добавляет эксперт.

Каким маршрутом можно эвакуировать мирное население Рафаха

Общаясь с журналистами на брифинге, израильские военные чиновники подчеркнули, что при штурме Рафаха гражданские лица будут перемещены в "защищенные зоны". Однако пока не ясно, как и куда будет эвакуировано такое количество людей.

Беженцы в Рафахе Фото: Fatima Shbair/AP/picture alliance

"Я не знаком с планом операции ЦАХАЛ. Но если посмотреть на карту, то нет другого пути, кроме как эвакуировать их на север, вдоль прибрежной дороги у моря, в центральную область сектора Газа", - рассуждает в беседе с DW Гай Авиад, израильский военный историк и исследователь. - Но этот район разрушен. Там нет никакой инфраструктуры, а ведь нужно будет снабжать огромное количество людей водой, палатками и продовольствием. Это очень серьезная проблема".

Несколько высокопоставленных сотрудников гуманитарных организаций ООН, попросивших не называть их имен, сообщили DW, что, по разным оценкам, при штурме Рафаха вынужденному перемещению подвергнутся от 800 000 до миллиона человек. Эти эксперты также полагают, что, скорее всего, этих беженцев отправят в центральную часть сектора Газы, к морскому побережью, по маршруту, пролегающему к югу от нового военного коридора, который разделяет северную и южную часть сектора Газа.

Палестинец Лоай Фарид рассказал DW, что принял трудное решение покинуть сектор Газа вместе со своей семьей ради своей безопасности. Он зарегистрировался для перехода через КПП Рафах в Египет, заняв для этого денег у друзей. "Каждый день мои дети спрашивают меня, когда мы отправимся в путь. Мы хотим вырваться из этого ада, хотя бы на время", - говорит он.