США призывают Израиль пойти на уступки в переговорах по Газе

Правительство США призывает Израиль пойти на уступки в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, израильских и египетских чиновников. В частности, власти США хотят добиться возвращения части гражданского населения с юга на север сектора Газа из-за опасений касательно планируемого наступления израильских военных в южном Рафахе, где в данный момент находится более миллиона палестинцев.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников-израильтян, захваченных ХАМАС, на заключенных в тюрьмах Израиля палестинцах, должны состояться в Каире 7 апреля. В переговорах планируют принять участие делегации США, Катара, Израиля и ХАМАС.

В ноябре 2023 года около 800 тысяч палестинцев эвакуировались с севера на юг Газы из-за ожесточенных боев Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Европе и США террористическим. С тех пор Израиль запрещал палестинцам возвращаться.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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