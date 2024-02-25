США заявили о "понимании" в переговорах о сделке с ХАМАС

Представители Израиля, США, Египта и Катара в ходе переговоров в Париже пришли к "пониманию" возможной сделки с ХАМАС об освобождении заложников и новом прекращении огня в войне в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Представители Израиля, США, Египта и Катара встретились в Париже и пришли к взаимопониманию между четырьмя из них о том, как будут выглядеть основные контуры сделки об освобождении заложников и временном прекращении огня", - сказал Салливан.

По словам представителя Белого дома, переговоры все еще продолжаются и "в ближайшие дни" может быть достигнуто "твердое и окончательное соглашение по этому вопросу".

Израиль готовит новую операцию в секторе Газа

Со стороны Израиля в переговорах участвовал руководитель "Моссад" Давид Барнеа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что пока неясно, материализуются ли переговоры в конкретную сделку, подчеркнув, что боевикам ХАМАС необходимо "вразумиться".

Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News добавил, что в воскресенье он встретится с военным руководством для обсуждения плана эвакуации палестинского гражданского населения из сектора Газа и операции по уничтожению оставшихся батальонов ХАМАС. "Если у нас будет сделка, она (операция. - Ред.) будет несколько отложена, но это произойдет. Если сделки не будет, мы все равно это сделаем", - сказал он CBS.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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