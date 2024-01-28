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В ООН накажут сотрудников, причастных к нападению на Израиль

Евгений Жуков
28 января 2024 г.

По словам генсека ООН, причастные к нападению ХАМАС на Израиль сотрудники БАПОР будут наказаны. Среди прочего рассматривается и уголовное преследование. Между тем Гутерриш призвал не прекращать финансирование агентства.

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Жители сектора Газа возле здания агентства БАПОР
Жители сектора Газа возле здания агентства БАПОРФото: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/picture alliance

Организация Объединенных Наций призвала страны, приостановившие финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), пересмотреть свое решение, обещая наказать сотрудников, причастных к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. "Хотя я понимаю их озабоченность - я сам был в ужасе от этих обвинений, - я решительно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - заявил в воскресенье, 28 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заверил, что каждый сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности.

По словам Гутерриша, речь может идти об уголовном преследовании. Агентство Reuters отмечает, что до этого в ООН редко доходит, поскольку большинство ее сотрудников пользуются так называемым функциональным иммунитетом, который может снять генсек ООН.

Как сообщил Гутерриш, из 12 сотрудников БАПОР, обвиняемых в причастности к нападению, девять уже уволены, один погиб, а личности двух других выясняются.

Пересмотреть свои решения об отказе от финансирования БАПОР, прежде чем оно "будет вынуждено приостановить свою гуманитарную помощь", призвал и Филиппе Лаззарини, генеральный комиссар этого агентства. "От этой поддержки зависят жизни людей в секторе Газа, а также региональная стабильность", - говорится в заявлении Лаззарини.

Девять стран приостановили финансирование БАПОР

После заявлений Израиля о том, что 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению террористической организации ХАМАС 7 октября, уже девять стран, включая главных доноров США и Германию, приостановили финансирование агентства. В их число вошли также Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия и Швейцария. В настоящее время в связи с обвинениями Израиля в ООН проводится расследование.

Ранее в адрес БАПОР неоднократно выдвигались обвинения, касавшиеся, среди прочего, связей с ХАМАС и открыто антиизраильской деятельности. В частности, в 2014 году стало известно, что палестинские террористические организации тайно складировали ракеты в школах UNRWA, а в издаваемых агентством ООН школьных учебниках не признается право на существование Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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