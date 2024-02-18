Премьер: Израиль не откажется от наземной операции в Рафахе

Израиль готовит наступление на Рафах на юге сектора Газа с целью истребить силы ХАМАС. В этом городе собралось много палестинских беженцев. Планы Израиля вызвали озабоченность мировых лидеров.

Израиль не откажется от наступления на город Рафах в южной части сектора Газа с целью уничтожить силы радикального исламистского движения ХАМАС. "Тот, кто хочет воспрепятствовать нашей операции в Рафахе, в конечном счете говорит нам: "Проиграйте войну", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 17 февраля. Наступление начнется "после того, как мы дадим мирным жителям районов боевых действий возможность перебраться в безопасные места", уточнил глава израильского кабинета министров.

Кроме того, Нетаньяху указал на отсутствие прогресса в переговорах с боевиками, организованных при посредничестве Египта и Катара. Израильская сторона "не получила ничего, кроме бредовых требований ХАМАС", отметил глава правительства. К ним относятся прекращение боевых действий, сохранение радикального движения в его нынешней форме и освобождение тысяч заключенных из израильских тюрем, поясняет агентство Reuters.

В последние месяцы в Рафахе нашли убежище около 1,3 миллиона палестинцев - внутренне перемещенных лиц. По словам главы Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда, прибывшие в этот населенный пункт находятся в условиях нехватки продовольствия и питьевой воды. Ряд европейских и мировых политических деятелей выразили озабоченность судьбой мирных жителей Рафаха в свете планов Израиля.

Президент Израиля - о создании двух государств для двух народов

Между тем президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал перспективу урегулирования на Ближнем Востоке. Мирное решение палестино-израильского конфликта возможно только как элемент всеобъемлющего соглашения с другими странами региона, заявил Герцог в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Этого не произойдет, если мы не отыщем эффективных решений вопроса о безопасности Израиля", - так израильский президент ответил на вопрос о возможности создания палестинского государства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 29 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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