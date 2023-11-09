Десятки тысяч палестинцев эвакуировались за сутки на юг Газы

"Люди эвакуируются, так как они поняли, что ХАМАС потерял контроль на севере, и ситуация на юге безопаснее", - указал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Десятки тысяч человек воспользовались в среду, 8 ноября, гуманитарным коридором, чтобы покинуть северную часть сектора Газа. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. "По нашим наблюдениям, 50 тысяч человек переместились сегодня из северной части сектора в южный", - заявил Хагари. По его словам, коридор для беженцев открыт и 9 ноября.

"Люди эвакуируются, так как они поняли, что ХАМАС потерял контроль на севере и ситуация на юге безопаснее", - указал представитель ЦАХАЛ. В южной части сектора Газа находится зона, где люди могут получить медикаменты, воду и продовольствие.

КПП Рафах пропускает только гуманитарную помощь

Тем временем контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Египтом, через который идет эвакуация иностранцев и раненых палестинцев, остается закрытым, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя террористической организации ХАМАС. По данным ХАМАС, Израиль не утвердил списки эвакуации раненых палестинцев.

КПП Рафах пропускает лишь гуманитарную помощь с территории Египта. 7 ноября границу пересек 81 грузовик с продовольствием, медикаментами, водой и средствами гигиены, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10500 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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