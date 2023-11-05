ЦАХАЛ заявил о расколе сектора Газа на север и юг

В ходе наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа населенная палестинцами прибрежная полоса расколота на две части. Израильские войска "окружили город Газа с южного побережья", и "теперь есть южный сектор Газа и северный сектор Газа", заявил в воскресенье, 5 ноября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. При этом "решающие" атаки в ходе военной операции против террористической группировки ХАМАС, контролирующей Газу, продолжаются, отметил он далее.

В Telegram-канале израильских вооруженных сил сообщается о занятии позиций вдоль побережья сектора Газа. 36-я дивизия израильской армии атаковала северные районы сектора в рамках расширения наземных операций, при этом ее задачей является окружение сил ХАМАС в городе Газа и уничтожения отдельных целей группировки, отмечается далее. Дивизия поразила более 1600 принадлежащих ХАМАС объектов, в том числе инфраструктуру, склады с оружием, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевиков, указывается в заявлении.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о продолжении военных действий против ХАМАС, несмотря на массовые протесты в ряде стран и требования о прекращении огня. За время проведения в секторе Газа наземной операции, которая началась 27 октября, нанесены удары по более 2500 "целей террористов", а в ночь на 5 ноября была уничтожена "военная база" группировки сообщил представитель ЦАХАЛ. По словам Хагари, ХАМАС и ее главарь Яхья аль-Синвар пытаются демонстрировать виды разрушенной Газы и возложить на Израиль ответственность за страдания людей там. "Они не смогут спрятать настоящих виновников - самих себя, которые несут гибель в Газу", - сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли почти 10 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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