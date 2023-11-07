Министр обороны Израиля: Войска ЦАХАЛ зашли в "сердце Газы"

Спустя ровно месяц после нападения ХАМАС израильская армия дошла до центра города Газа. Йоав Галант отказался от прекращения огня, пока не освобождены заложники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигла центра города Газа, заявил израильский министр обороны Йоав Галант. "Мы находимся в самом сердце города Газа", - указал он во вторник, 7 октября, спустя ровно месяц после беспрецедентной по масштабам атаки террористической группировки ХАМАС.

По словам Галанта, Газа является "крупнейшей базой террористов, когда-либо созданной в мире". Он подчеркнул, что пока в Израиль не вернутся заложники, "не может быть "прекращения огня по гуманитарным причинам".

К временному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа Израиль призывают целый ряд государств, а также ООН. 7 ноября с таким призывом выступиламинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Важно дать понять, что борьба ведется против террористической организации ХАМАС, а не против мирных палестинцев, она перед встречей "Группы семи" (G7) в Токио. При этом США и Германия по-прежнему исключают возможность полного прекращения огня в Газе, поскольку это позволило бы ХАМАС перегруппироваться.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло свыше 10 тысяч человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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