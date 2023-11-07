Бербок призвала к временному прекращению огня в Газе

Глава МИД ФРГ перед встречей G7 высказалась за гуманитарную паузу в секторе Газа. Главные темы саммита - война Израиля с ХАМАС и "зимний защитный зонт" для Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к временному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Важно, "чтобы мы вместе ясно дали понять, чтобы Израиль дал понять: борьба ведется против террористической организации ХАМАС", а не против мирных палестинцев, заявила глава МИД ФРГ во вторник, 7 ноября, в преддверии встречи "Группы семи" (G7) в Токио.

По словам Бербок, в последние несколько дней она с международными партнерами обсуждала, как можно было бы реализовать такие гуманитарные паузы "с точки зрения времени и географии". При этом страны G7 поддерживают право Израиля на самооборону, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ, а эксперты считают, что призыв G7 к гуманитарному прекращению огня, скорее всего, будет сформулирован по итогам встречи лишь в общих чертах и не будет носить обязательного характера.

За гуманитарную помощь палестинцам, но против полного прекращения огня

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что на саммите "семерки" будет обсуждаться необходимость "реагировать на потребности гражданского населения в секторе Газа и уважать международное гуманитарное право". О возможном расширении гуманитарной помощи жителям Газы ранее заявлял и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вместе с тем США и Германия по-прежнему исключают возможность полного прекращения огня в Газе. По их мнению, это позволило бы перегруппироваться правящей в секторе Газа радикально-исламистской организации ХАМАС, которая 7 октября совершила масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Десяткам граждан Германии удалось покинуть сектор Газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок также сообщила журналистам в Токио о гражданах ФРГ, которым удалось покинуть Газу накануне, 6 октября. По ее словам, более 30 немцев смогли выбраться в Египет через вновь открывшийся пограничный переход Рафах. Сейчас им помогает команда посольства Германии в Каире. Продолжается работа над тем, чтобы граждане Германии, которые все еще остаются в секторе Газа, смогли как можно скорее покинуть регион, добавила Бербок. На прошлой неделе десятки обладателей немецких паспортов смогли выехать с палестинских территорий.

"Зимний защитный зонт" для Украины

Второй центральной темой встречи глав МИД G7 станет война России против Украины. Как ожидается, к саммиту по видеосвязи присоединится и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Группа семи", в частности, обсудит "зимний защитный зонтик" для Украины, сказала Бербок. Ранее она сообщала, что такой "зонтик" может включать в себя системы противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины от российских атак.

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