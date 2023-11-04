Война между Израилем и ХАМАС. Чем это грозит экономике ФРГ?

Ближний Восток является растущим рынком для немецких фирм, а также источником поставки газа. Крупные региональные игроки также инвестируют в Германии. Чем чреват затяжной конфликт в регионе?

Мир затаил дыхание после того, как Израиль в ответ на кровавое нападение 7 октября движения ХАМАС, признанного террористическим в ЕС, США, Германии и большинстве западных стран, начал масштабную наземную операцию в секторе Газа. Но пока все внимание приковано к гуманитарным вопросам, политики и бизнесмены все больше беспокоятся об экономических последствиях возможного затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль давно является одним из ключевых экономических партнеров Берлина. Хотя экспорт в Израиль - это автомобили, автозапчасти, станки, возобновляемые источники энергии, химическая и фармацевтическая продукция - составляет всего 0,4 процента от общего объема экспорта ФРГ.

Профессор Рольф Лангхаммер Фото: picture-alliance/ dpa

"Торговля и прямые иностранные инвестиции между двумя странами невелики, но для передачи технологий и сотрудничества в исследованиях в области естественных наук и физики Израиль чрезвычайно важен, причем с 1960-х годов", - сказал DW Рольф Лангхаммер (Rolf Langhammer), старший научный сотрудник Института мировой экономики в Киле (IfW).

В последние годы немецкие фирмы также установили тесные отношения со многими израильскими технологическими компаниями. По данным на сайте правительства ФРГ, такие крупные производители, как Merck и Siemens, набирают высококлассных инженеров из Израиля, а Deutsche Telekom, Bosch, Daimler, Volkswagen и BMW имеют в Израиле центры исследований и разработок или инвестируют средства в различные стартапы.

Некоторые виды германо-израильского сотрудничества пока приостановлены

Руководители промышленных предприятий ожидают, что сотрудничество между двумя странами будет оставаться активным, тем более что Израиль является лидером в области кибербезопасности, биотехнологий, здравоохранения и возобновляемых источников энергии, а также инноваций в пищевом секторе. Однако в краткосрочной перспективе многие проекты могут быть приостановлены в связи с неопределенностью, царящей вокруг конфликта между Израилем и Хамасом.

"Немецкие компании опасаются эскалации конфликта, особенно если в него будут вовлечены Иран или другие страны, - сказала DW Шарм Райковер (Charme Rykower), заместитель управляющего директора Германо-израильской торгово-промышленной палаты (AHK) в Тель-Авиве. - Я не хочу даже представить, чем это может закончиться, если впереди нас ждет долгий и кровавый конфликт".

По словам Райковер, немецкие фирмы, работающие в Израиле, пока занимают выжидательную позицию, в то время как израильская экономика уже страдает от последствий cобытий кровавой атаки ХАМАС 7 октября.

Курс шекеля по отношению к доллару упал до многолетнего минимума, сотни тысяч человек были призваны в израильскую армию, в результате чего многие компании остались без необходимого персонала. Тысячи других сотрудников были временно отправлены в неоплачиваемые отпуска, поскольку клиенты остаются дома из-за угрозы безопасности. "Мы должны набраться терпения и надеяться, что этот конфликт не обострится и что через несколько недель ситуация восстановится", - добавила Райковер.

Германия балансирует

Правительство Германии решительно поддержало право Израиля на самооборону. Но в то же время Берлин должен соблюдать баланс, поскольку другие страны Ближнего Востока осуждают военную тактику Израиля в борьбе с боевиками ХАМАС. Многие из этих стран являются или могут стать важными экономическими партнерами Германии.

Берлин решительно поддерживает право Израиля на самооборону Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Например, Катар играет роль посредника в освобождении около 240 заложников, захваченных террористами ХАМАС в Израиле во время атак 7 октября. Некоторое время назад эмир Катара шейх Тамим Аль Тани заявил, что "Израилю не должен быть дан безусловный зеленый свет и неограниченное разрешение на убийство" палестинцев. Страны Персидского залива также подвергают резкой критике израильские ответные действия, в результате которых, по данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибло более 7 тыс. человек.

"Катар выделяется как самый важный ближневосточный инвестор в Германии. Он владеет долями в таких компаниях, как Volkswagen, Deutsche Bank и Siemens", - заявил DW Рольф Лангхаммер. Он напомнил, что в прошлом году, в условиях европейского энергетического кризиса, когда цены на природный газ резко возросли, Германия также подписала с Катаром соглашение об обеспечении поставок сжиженного природного газа (СПГ), которые начнутся в 2026 году.

Катар является важным партнером Германии, в том числе в поставках энергоносителей Фото: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

"Любая эскалация конфликта сильно ударит по Германии, поскольку она зависит от энергоносителей из этого региона. Но в то же время такая страна, как Катар, не хочет, чтобы ее инвестиции в ведущие немецкие компании оказались пустыми", - добавил Лангхаммер. "Более серьезной угрозой является, конечно, Иран", - считает эксперт.

Иран, поддерживающий ХАМАС и ливанскую группировку "Хезболлах", которая также ведет борьбу с Израилем, в условиях продолжающейся напряженности в отношениях с Израилем и Западом ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который транспортируются большие объемы нефти.

Другие страны региона, включая Египет и Саудовскую Аравию с населением 109 млн и 36 млн человек, также представляют растущий интерес для немецких экспортеров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в Саудовской Аравии Фото: Saudi Press Agency /AP/picture alliance

"Экономические связи с ближневосточным регионом имеют стратегическое значение", - заявила DW Хелен Ранг (Helene Rang), генеральный директор Немецкого объединения стран Ближнего и Среднего Востока (NUMOV). "Ключевыми факторами здесь являются географическая близость, а также растущие рынки сбыта и потребительские рынки, обусловленные большим количеством местного населения".

Ранг рассказала о предстоящих крупных инфраструктурных проектах, которые открывают возможности для немецкого бизнеса, включая саудовский Neom - огромный футуристический город на берегу Красного моря стоимостью в полтриллиона долларов.

"Мы надеемся, что это [эскалация конфликта] не окажет большого влияния на экономическое сотрудничество. Ситуация сложная... [но] в то же время мы надеемся, что решение будет найдено с помощью международной дипломатии. Мирная встреча в Египте стала первым важным шагом", - сказала Ранг.

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