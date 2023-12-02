Израильская армия ведет интенсивные бои в секторе Газа

После окончания режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС израильская армия продолжила массированные атаки в секторе Газа. Особенно тяжелые бои велись в районе города Хан-Юнис.

Израиль продолжил военную операцию в секторе Газа, после того как 1 декабря истек режим прекращения огня, о котором власти страны договорились с террористической группировкой ХАМАС. В ночь на субботу, 2 декабря, израильские войска продолжили массированные атаки в южной части сектора Газа. Особенно интенсивные бои шли в районе города Хан-Юнис, где, по некоторым данным, находится часть военного руководства ХАМАС. Израильские военные сбросили листовки с призывами к жителям города бежать в Рафах, на юг сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel.

WSJ: США поставили Израилю 100 противобункерных бомб

Целями атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стали сотни объектов на севере и юге сектора Газа, сообщают источники ЦАХАЛ. Удары были нанесены по районам, где находятся шахты туннелей, пусковые площадки и командные центры ХАМАС. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что после беспрецедентной террористической атаки группировки ХАМАС 7 октября Вашингтон поставил Израилю 100 противобункерных бомб, а вскоре после этого приступил к поставкам 15 тысяч обычных авиабомб, 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также другого дополнительного вооружения и боеприпасов.

За последние сутки Израиль подвергся ракетным обстрелам с территории сектора Газа. По данным израильской стороны, с начала военных действий по стране было выпущено около 10 тысяч ракет.

ЦАХАЛ: У Израиля нет сроков для военных действий в Газе

По словам официального представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, израильская армия не устанавливает сроков для военных действий в секторе Газа и будет "сражаться столько, сколько потребуется". "У нас нет другого выбора", - добавил Конрикус. Он подтвердил, что военная цель Израиля состоит в полном уничтожении террористической группировки ХАМАС.

Его заявление стало реакцией на сообщения СМИ, согласно которым госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавних переговоров с израильским руководством заявил, что Израиль должен вести военные действия на протяжении еще трех недель. По данным израильских СМИ, Блинкен, кроме того, выразил неуверенность в том, что Израиль получит международную поддержку, если будет вести вооруженные действия с той же интенсивностью, что и раньше.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников. Между тем стало известно о гибели пятерых заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа.

Как Израиль освобождает палестинских заключенных To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Смотрите также: