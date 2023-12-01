NYT: О плане ХАМАС начать войну Израилю было известно за год

Документ под названием "Иерихонская стена", попавший к израильской разведке год назад, точно описывает сценарий нападения ХАМАС на страну, пишет газета The New York Times.

Власти Израиля еще год назад получили от разведки план, в соответствии с которым ХАМАС осуществил нападение на страну 7 октября 2023 года, но сочли его чересчур далеко идущим, а шансы террористов на успех - незначительными. Об этом сообщила в четверг, 30 ноября, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы, электронные письма и интервью, с которыми ознакомились журналисты.

В первую очередь речь идет о плане под кодовым названием "Иерихонская стена", в котором на 40 страницах поэтапно расписан сценарий ужасающего нападения, совершенного террористами 7 октября, указывается в публикации. В этом документе не указана дата планируемой атаки, зато детально описаны способы преодоления израильских укреплений по периметру сектора Газа, а также захвата израильских городов и ключевых военных баз, включая тех, где расположены штабы дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Точное следование плану "Иерихонская стена"

"ХАМАС следовал этому плану с шокирующей точностью, - пишет NYT. - Документ предусматривал ракетный обстрел в самом начале атаки, использование беспилотников для нейтрализации камер наблюдения и автоматических пулеметов на границе, а также массовое проникновение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком, - все это произошло 7 октября".

План также содержал подробные сведения о местах дислокации и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы, каким путем ХАМАС собирал свои разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности, отмечают журналисты.

Исходя из документов и заявлений официальных лиц, они делают вывод, что план "Иерихонская стена" широко циркулировал в среде израильского военного руководства и в службе разведки, но эксперты пришли к выводу, что его выполнение находится за пределами возможностей ХАМАС. "Видели ли план премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие политические лидеры, неясно", - оговаривается в статье.

Возможность предотвратить нападение ХАМАС

В прошлом году, когда план попал в руки Израиля, представители военного подразделения, отвечающего за оборону границы с сектором Газа, высказывали мнение, что намерения боевиков остаются неопределенными. Позже, в июле 2023 года, разведка получила сведения, что члены ХАМАС проводят продолжительные учения, которые по содержанию напоминают описанные в плане.

Официальные лица в частном порядке признают, что если бы военные серьезно отнеслись к этим предупреждениям и направили значительные подкрепления на юг, туда, где атаковал ХАМАС, то Израиль мог бы сдержать атаки или, возможно, даже предотвратить их, говорится в статье.

Израильские военные и Израильское агентство безопасности, отвечающее за борьбу с терроризмом в Газе, отказались от комментариев на эту тему.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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