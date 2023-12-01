ЦАХАЛ сообщил о возобновлении боевых действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в пятницу, 1 декабря, заявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. "ХАМАС нарушил режим оперативной паузы, а кроме того, обстрелял израильскую территорию. Израильские силы обороны возобновили боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Незадолго до этого ЦАХАЛ заявил, что из сектора Газа по территории страны был совершен запуск. ЦАХАЛ не уточнил, что именно было выпущено - ракета или дрон, но сообщил, что объект перехватила система ПВО. Перед этим на юге Израиля была объявлена воздушная тревога. Новостное агентство Shehab, которое считается близким к ХАМАС, сообщило со ссылкой на своего корреспондента, что на севере сектора Газа были слышны несколько взрывов и стрельба.

Таким образом, информация газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что перемирие Израиля и ХАМАС продлено еще на одни сутки, не подтвердилась. WSJ со ссылкой на официальных лиц в Египте писала, что Израилю и ХАМАС удалось договориться о сделке, которая предполагает освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей, захваченных во время нападения террористов на Израиль.

Условия временного перемирия

Временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок, действовал с 24 ноября. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны были передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

За несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения, вечером 27 ноября, МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня еще на два дня. После чего стороны продолжали продлевать перемирие на один день.

Помимо освобождения заложников условия временного перемирия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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