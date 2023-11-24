Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. За это время будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных.

Договоренность о временном перекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 6.00 (8.00 мск) в пятницу, 24 ноября. Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных - женщин и несовершеннолетних.

Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве Катара, первые 13 заложников, находящиеся в руках террористической организации ХАМАС будут освобождены в 17.00 мск. Израиль подтвердил получение предварительного списка имен заложников, освобождаемых в пятницу.

Сколько палестинских заложников будут освобождены в этот день, не сообщается. Телеканал CNN со ссылкой на незваного израильского чиновника сообщил , что речь идет о 39 человеках. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Перемирие может быть продлено еще на шесть дней

Кроме прекращения огня условия сделки предполагают также прекращение полетов израильской авиации на шесть часов в день над сектором Газа на четыре дня, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также 4 грузовиков с топливом.

Второй этап соглашения заключается в том, что длительность перемирия может быть увеличена - Израиль готов добавлять к обговоренным четырем дням по дню за 10 дополнительно освобожденных заложников. Однако режим прекращения огня не может продлиться дольше десяти дней.

Подготовка сделки шла на протяжении нескольких недель. Посредниками в ней выступали Катар, Египет и США.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: