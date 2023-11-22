ООН и ВОЗ приветствовали соглашение Израиля с ХАМАС

Организация Объединенных Наций приветствовала соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которое заключили Израиль и террористическая организация ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эту договоренность "важным шагом в правильном направлении". Он подчеркнул, однако, что "должно быть сделано намного больше", говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в среду, 22 ноября.

В тексте документа подчеркивается, что соглашение было достигнуто при посредничестве Катара, а также при поддержке со стороны Египта и США. ООН пообещала "мобилизовать все свои возможности", чтобы поддержать его выполнение и усилить "положительное влияние" на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

ВОЗ: Пауза позволит безопасно доставить в сектор Газа больше гуманитарной помощи

Договоренность между Израилем и ХАМАС приветствовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Четырехдневная пауза позволит безопасно доставить в сектор Газа больше гуманитарной помощи, отметил в своем аккаунте в соцсети X генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В то же время он подчеркнул, что достигнутых соглашений недостаточно, чтобы "покончить со страданиями мирного населения". "Усилия по освобождению оставшихся заложников следует продолжить, и я еще раз заявляю, что тем, кто все еще находится в плену, должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь", - призвал Гебрейесус. В заключение он вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа, чтобы находящиеся там гражданские лица могли получить "устойчивую", "безопасную" и "масштабную" поддержку.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 14 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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