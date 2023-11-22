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Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии

Жан Рофе
22 ноября 2023 г.

Соглашение, заключенное при посредничестве Катара, предусматривает возвращение из сектора Газа не менее 50 израильских заложников в течение четырех дней затишья в боевых действиях.

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Акция протеста в Тель-Авиве с требованием освободить захваченных ХАМАС заложников
Акция протеста в Тель-Авиве с требованием освободить захваченных ХАМАС заложниковФото: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Правительство Израиля после нескольких часов обсуждения в ночь на среду, 22 ноября, одобрило соглашение с ХАМАС, предусматривающее освобождение части удерживаемых боевиками в секторе Газа израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий на несколько дней.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем отмечается, что перемирие может быть продлено дольше первоначально установленного четырехдневного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться "еще один день затишья".

По данным информированного источника агентства Reuters, в числе прочих заложников ХАМАС должен освободить трех граждан США, в том числе трехлетнюю девочку, родители которой погибли при нападении террористов на Израиль 7 октября.

Боевики ХАМАС опубликовали заявление, в котором приветствовали "гуманитарное перемирие". По их данным, соглашение, заключенное при посредничестве Катара, также предусматривает освобождение из израильских тюрем 150 палестинцев и доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. В заявлении канцелярии Нетаньяху об освобождении палестинских заключенных не говорится.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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