В Израиль вернулись еще 6 заложников ХАМАС

Боевики ХАМАС передали еще шестерых заложников представителям Красного Креста, которые доставили их из Газы в Израиль.

Шестеро заложников ХАМАС были переданы представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) и доставлены в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 30 ноября.

"По информации, предоставленной МККК, шестеро похищенных израильтян были переданы им и направляются в Израиль", - заявили в ЦАХАЛ. Позднее военные подтвердили, что освобожденные были доставлены на территорию Израиля.

Ранее 30 ноября ЦАХАЛ подтвердил, что двое заложников были отпущены боевиками ХАМАС и через посредников из МККК были успешно доставлены на территорию Израиля.

При этом представитель ХАМАС сообщил агентству AFP, что в общей сложности в течение 30 ноября Израилю будут возвращены 10 заложников. Израиль со своей стороны должен освободить из тюрем еще 30 палестинских заключенных, передает AFP.

Временное перемирие продолжается семь дней

Без учета освобожденных вечером шестерых заложников, за время перемирия ХАМАС отпустил 72 израильских женщин и детей, а также около 30 других заложников из других стран, напоминает AFP. Режим прекращения огня ранее был продлен еще на одни сутки 30 ноября. По данным источников AFP, ХАМАС согласен продлить временное перемирие еще на сутки. О достигнутых договоренностях по состоянию на вечер 30 ноября не сообщалось. Представитель ЦАХАЛ заявил 30 ноября, что военные готовы возобновить операцию в Газе "в любой момент", передает агентство dpa.

Помимо освобождения заложников условия временного перемирия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом. Изначально перемирие заключалось 24 ноября сроком на четыре дня, но с тех пор продлевалось.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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