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Режим прекращения огня в секторе Газа продлен еще на сутки

Александра Иванова
30 ноября 2023 г.

Израиль подтвердил получение от ХАМАС нового списка с именами заложников, которых планируют освободить террористы.

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Автомобиль Красного Креста, перевозящий заложников, освобожденных ХАМАС, 29 ноября 2023 года
Автомобиль Красного Креста, перевозящий заложников, освобожденных ХАМАС, 29 ноября 2023 годаФото: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Режим прекращения огня в войне между государством Израиль и напавшей на него террористической организацией ХАМАС продлен еще на одни сутки. Как пояснили в министерстве иностранных дел Катара, который выступает посредником на переговорах сторон, срок прекращения огня продлен на четверг, 30 ноября, "при сохранении действующих условий". В числе прочего это подразумевает прекращение всех военных действий в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи на эту территорию. Таким образом, срок действия временного перемирия составит в общей сложности семь дней. 

Информацию о продлении режима прекращения огня, действующего в секторе Газа с 24 ноября, подтвердили представители ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями соглашения, оперативная пауза будет продолжена", - цитирует пресс-службу ЦАХАЛ агентство dpa. Тем временем Израиль подтвердил получение от ХАМАС нового списка с именами заложников, которых планируют освободить террористы. 

Ранее советник правительства Израиля по вопросам безопасности Марк Регев подтвердил в эфире американского телеканала CNN, что прекращение огня продлят еще на сутки, если ХАМАС освободит десять израильских заложников. "Вопрос в том, пойдет ли ХАМАС на это", - добавил тогда Регев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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