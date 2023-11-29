ЦАХАЛ: Еще 14 заложников ХАМАС находятся на пути в Израиль

Десять израильтян и четверо таиландцев были переданы ХАМАС Красному Кресту. Ранее боевики отпустили двух женщин с российским гражданством вне соглашения с Израилем о временном прекращении огня.

Еще 14 заложников, похищенных боевиками ХАМАС при нападении 7 октября, находятся на пути в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в среду, 29 ноября. По данным Красного Креста, на которые ссылаются военные, речь идет о 10 израильтянах и 4 таиландцах.

По сообщению The Jerusalem Post, десять израильтян, переданные Красному Кресту в рамках соглашения о временном прекращении огня и освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем, - женщины и дети. В обмен на них Израиль освобождает из своих тюрем еще 30 палестинских заключенных, также женщин и подростков.

Насколькими часами ранее ЦАХАЛ подтвердил возвращение в страну еще двух заложников, похищенных боевиками ХАМАС. "После того, как освобожденные заложники пройдут первичный медицинский осмотр, солдаты ЦАХАЛ сопроводят их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - говорилось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале израильских военных.

Израильские СМИ, в том числе газета Haaretz, пишут, что речь идет о двух женщинах с российским гражданством. Это 73-летняя Ирина Татти и ее 50-летняя дочь Елена Труфанова. По данным израильских военных, их освободили в дополнение к списку заложников, которые должны быть отпущены ХАМАС в рамках сделки.

Ранее об освобождении двух женщин с гражданством РФ объявили "Бригады аль-Кассам", военное крыло ХАМАС, отметив, что заложниц отпустили "в ответ на просьбу российского руководства".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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