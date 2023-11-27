Перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня

МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня. Эту информацию подтверждает ХАМАС.

Израиль и террористическая группировка ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня в секторе Газа еще на два дня. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара вечером в понедельник, 27 ноября, всего за несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения.

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - написал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Информацию подтвердили представители ХАМАС. В заявлении группировки говорится, что достичь соглашения о перемирии на тех же условиях, что и прежде, удалось благодаря "посреднической роли Катара и Египта".

Израиль еще не подтвердил продление режима прекращения огня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул накануне, что приветствует возможность освобождения в каждый новый день перемирия еще десяти израильских заложников.

Итоги трех дней перемирия

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

В первые три дня действия режима прекращения огня, с 24 по 26 ноября, ХАМАС были освобождены в общей сложности 40 израильских заложников, а также 17 граждан Таиланда, один филиппинец и один россиянин.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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