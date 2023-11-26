Еще 17 заложников ХАМАС переданы Красному Кресту

Еще 14 израильских заложников, находившихся с 7 октября в секторе Газа в руках боевиков ХАМАС, а также три иностранных гражданина были переданы гуманитарной организации Красный Крест. Об этом вечером воскресенья, 26 ноября, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Между тем в МИД РФ указали, что в этой группе - один "обладатель российского паспорта". "Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС", - говорится в посте российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Со своей стороны, представители ХАМАС заявили, что Красному Кресту переданы 13 израильских заложников, трое таиландцев и один россиянин. Между тем Катар сообщил, что 26 ноября из израильских тюрем должны быть выпущены 39 палестинских заключенных.

Ранее израильские СМИ писали, что власти страны получили от ХАМАС список заложников, которых планируется освободить 26 ноября - в третий день временного прекращения огня в секторе Газа. Указывалось, что в этом списке 13 человек, среди которых есть граждане США.

Накануне вечером в Тель-Авиве прошла массовая акция с требованием освободить всех заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. По оценке организаторов, в мероприятии приняли участие около 100 тысяч человек. Подобная акция также прошла в Иерусалиме.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков. В первые два дня действия режима прекращения огня, 24 и 25 ноября, движение ХАМАС освободило в общей сложности 26 израильских заложников, а также 14 граждан Таиланда и одного филиппинца.

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