В третий день перемирия ХАМАС освободит еще 13 заложников

По сообщениям СМИ, еще 13 заложников должны быть освобождены из сектора Газа в рамках сделки между Израилем и ХАМАС.

Израильские власти получили список третьей группы заложников, которых террористическая группировка ХАМАС собирается освободить в воскресенье, 26 ноября, в третий день временного прекращения огня в секторе Газа, сообщают местные СМИ.

По данным израильского портала Ynet, в этом перечне - 13 человек. Среди них, как отмечается, есть американские граждане. Родственники включенных в список людей уведомлены об освобождении своих близких, пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Накануне вечером в Тель-Авиве прошла массовая акция с требованием освободить всех заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября. По оценке организаторов, в мероприятии приняли участие около 100 тысяч человек. Подобная акция также прошла в Иерусалиме.

Освобождение первой и второй групп заложников

Протесты начались на фоне сообщений о проблемах с реализацией сделки Израиля и ХАМАС об обмене удерживаемыми лицами. ХАМАС должен был освободить вторую группу заложников на несколько часов раньше, но боевики отказывались это делать, обвиняя Израиль в нарушении его обязательств в рамках соглашения о временном прекращении огня.

Однако позднее "Бригады аль-Кассам" - военное крыло ХАМАС - заявили, что передали представителям Красного Креста в секторе Газа 20 заложников для выдачи их Израилю. Сообщалось, что среди заложников - 13 израильтян и семь иностранцев. В свою очередь Израиль освободил 39 заключенных палестинцев: шесть женщин и 33 несовершеннолетних мужского пола.

В первый день временного прекращения огня в секторе Газа, 24 ноября, боевики ХАМАС освободили 13 израильских женщин и детей и 11 иностранцев - 10 тайцев и одного филиппинца, удерживавшихся ими в плену. В ответ Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев - женщин и несовершеннолетних.

Перемирие между Израилем и ХАМАС рассчитано на четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Кроме того, условия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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