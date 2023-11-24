ХАМАС освободил первую группу израильских заложников

Боевики террористической организации ХАМАС освободили первую группу заложников, среди которых граждане Израиля и Таиланда, сообщает издание The Times of Israel в пятницу, 24 ноября.

Группа израильских заложников, которая состоит из 13 женщин и детей, была передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Вместе с ними на машинах скорой помощи они отправились на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах, сообщил израильский источник The Times of Israel. Позже представитель МККК сообщил, что заложники пересекли египетскую границу.

Боевики ХАМАС также освободили 12 заложников - граждан Таиланда, сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

По данным израильских СМИ, освобожденных вертолетами перевезут на военную авиабазу Хацерим на юге страны и оттуда вывезут в больницы, где они встретятся с семьями и пробудут под медицинским наблюдением как минимум двое суток.

В рамках прекращения огня ХАМАС должен освободить 50 человек

Освобожденные 13 израильских заложников - это первая партия пленных, которых ХАМАС должен отпустить в рамках достигнутого ранее соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Договоренность вступила в силу утром 24 ноября.

Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних. По данным телеканала CNN, заключенные из тюрем Израиля будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Помимо прекращения огня условия сделки предполагают приостановку полетов израильской авиации на шесть часов в день над сектором Газа на четыре дня, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также 4 грузовиков с топливом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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