Армия Израиля ликвидировала командующего ВМС ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивные боевые действия, которые продлятся еще как минимум два месяца.

Израильская армия ликвидировала командующего военно-морскими силами террористической организации ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале в четверг, 23 ноября.



По нему нанесли авиаудар, вместе с ним погиб еще один сотрудник военно-морских сил ХАМАС, его личность ведомство не назвало. По сведениям Израиля, Амар Абу Джалал был одним из организаторов морских атак, предотвращенных ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля: боевые действия будут идти не менее двух месяцев

Утром 24 ноября должно начаться четырехдневное перемирие. Стороны согласовали его для обмена заложников на заключенных. Тель-Авив уже заверил, что после выполнения условий сделки бои продолжатся в полную силу.



Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, в частности, что, как только закончится временное перемирие с ХАМАС, ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия, которые продлятся еще как минимум два месяца. По его словам, за время перемирия израильские войска должны подготовиться к новым боям и пополнить запасы оружия.



Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подчеркнул, что установление контроля над северной частью сектора Газа является лишь первым этапом длительных боевых действий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.

По сообщениям подконтрольного ХАМАС "министерства здравоохранения", в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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