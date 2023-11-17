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Израиль заявил о новой фазе наземной операции в секторе Газа

Олег Соколенко
17 ноября 2023 г.

ЦАХАЛ полностью взял под контроль западную часть города Газа и переходит к следующей фазе наземной операции в секторе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он также отметил "важные находки" в больнице "Аш-Шифа".

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Израильская бронетехника в секторе Газа
Израильская бронетехника в секторе ГазаФото: IDF/Handout via Xinhua/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью взяла под контроль западную часть города Газа и приступает к следующей фазе наземной операции в одноименном секторе. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант, посетив штаб 36-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛ. Он не раскрыл какие-либо подробности нового этапа операции.

При этом Галант отметил, что израильские военные сделали "важные находки" в больнице "Аш-Шифа" на западе города Газа. По данным ЦАХАЛ, на территории больницы обнаружены командный центр террористической группировки ХАМАС, а также склад оружия, боеприпасов и снаряжения боевиков. Армия обороны Израиля, кроме того, опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан расположенный на территории "Аш-Шифы" вход в использовавшийся террористами тоннель.

В свою очередь в ХАМАС назвали постановочными опубликованные Израилем кадры с оружием, найденным в больнице. Подконтрольный террористической группировке Минздрав сектора Газа также отверг обвинения в том, что медучреждения в эксклаве используются как базы боевиков.

Нетаньяху: в "Аш-Шифе" держали заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 ноября заявил в интервью американскому телеканалу CBS о наличии "серьезных доказательств" того, что на территории больницы "Аш-Шифа" раньше находилась часть заложников, удерживаемых террористами в секторе Газа. "Это одна из причин, по которым мы зашли на территорию больницы", - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, у Израиля "есть разведданные о заложниках". "Но чем меньше я о них расскажу, тем будет лучше", - добавил израильский премьер.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям местного Минздрава, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

15 ноября Совет Безопасности ООН призвал к немедленным и продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа для помощи мирному населению. Израиль отверг резолюцию Совбеза, заявив, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников.

Смотрите также:

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц как щита

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