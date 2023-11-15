Совбез ООН призвал к "гуманитарным паузам" в секторе Газа

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленным и продолжительным "гуманитарным паузам" в секторе Газа для помощи мирному населению. За ее принятие проголосовали 12 стран. США, Великобритания и Россия воздержались.

Совет Безопасности ООН в среду, 15 ноября, принял резолюцию, которая призывает к немедленным и продолжительным "гуманитарным паузам" в боевых действиях в секторе Газа, а также к созданию гуманитарных коридоров по всему эксклаву для помощи мирному населению. Резолюция содержит также призыв немедленно освободить всех заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС.

Документ был внесен на голосование Мальтой. В его поддержку проголосовали 12 из 15 членов Совбеза. Остальные три - США, Великобритания и Россия - воздержались. Источники в ООН сообщили журналистам, что резолюцию не выносили на голосование до тех пор, пока ее авторы не стали "относительно уверены в успехе".

Израиль уже заявил, что отклоняет эту резолюцию. В соответствующем пресс-релизе израильского МИДа говорится, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал резолюцию "оторванной от реальности", и подчеркнул, что Совбез "продолжает игнорировать и отказывается осуждать или даже упоминать резню, устроенную ХАМАС 7 октября".

Совбез ООН четырежды не смог принять резолюцию по Газе

Совет Безопасности ООН с начала обострения ситуации в секторе Газа четырежды не мог принять резолюции по этому конфликту. Генеральная Ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию с призывом к "немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня". В ее поддержку проголосовали представители 120 из 193 государств - членов ООН. В этой резолюции, внесенной Иорданией, не упоминалось ни террористическое движение ХАМАС, ни право Израиля на самооборону.

После этого Гилад Эрдан вместе с коллегами по израильской делегации во время заседания Совета Безопасности ООН 30 октября надели желтые звезды, подобные тем, что нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Дипломат объсянил это желанием напомнить членам Совбеза, к чему приводит "безмолвствование перед лицом зла".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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