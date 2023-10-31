Израильские представители в ООН надели желтые звезды

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан вместе с коллегами по делегации во время заседания Совета Безопасности организации надели желтые звезды, подобные тем, что нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Заседание прошло в понедельник, 30 октября.

Надев звезду с надписью "Больше никогда", Эрдан заявил, что "некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет". "Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете на меня смотреть, вы будете помнить, что значит безмолвствовать перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды", - сказал Эрдан.

"Мы будем носить звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников", - добавил он. Постпред заявил, что сравнение потерь с обеих сторон после атаки, устроенной террористским движением ХАМАС, так же недопустимо, как сравнение потерь нацистской Германии и Великобритании во Второй мировой войне.

Резолюция Генассамблеи ООН без осуждения атаки ХАМАС

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию с призывом к "немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", "ведущему к прекращению боевых действий". В поддержку проголосовали представители 120 из 193 государств - членов ООН.

Резолюция была внесена Иорданией, которая традиционно выступает на стороне палестинцев в конфликте с Израилем, обострившемся после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В тексте документа не упоминается движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, отсутствует требование освободить израильских военных, захваченных боевиками ХАМАС, и не упоминается право Израиля на самооборону.

С призывом внести упоминание ХАМАС в текст резолюции до голосования выступил постоянный представитель Канады при ООН Роберт Рэй. Он указал, что, не сделав это в тексте резолюции, Генассамблея ООН не признает один из самых страшных терактов в мире. Предложение Канады не было поддержано.

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