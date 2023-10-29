Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН

Министр обороны Чехии Яна Чернохова в субботу, 28 октября, призвала к выходу страны из Организации Объединенных Наций (ООН) из-за одобренной Генассамблеей ООН резолюции об обострении на Ближнем Востоке, которая не осуждала атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль.

"Только 14 стран, в том числе и наша, отчетливо выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами ХАМАС. Мне стыдно за ООН. На мой взгляд, Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самооборону. Пора убираться", - написала Чернохова.

Чернохова: ООН полностью парализована в применении собственных правил

В следующем посте Чернохова подробнее объяснила свою критику ООН. Согласно уставу всемирной организации, член ООН, "систематически нарушающий принципы" устава, может быть исключен из Генассамблеи, указала глава Минобороны. По ее словам, Иран регулярно угрожает Израилю, "но ничего не происходит", Россия начала войну в Украине, и президент РФ Владимир "Путин смеется всем в лицо и продолжает убивать невинных мирных жителей", а "ООН это не волнует".

"Иран, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Мавритания и ряд других недемократических государств, которые ежедневно нарушают права человека, поэтому, конечно, не действуют в соответствии с принципами ООН. И никто их не исключал", - написала Чернохова, заявив, что ООН "полностью парализована в применении собственных правил".

"Антисемитизм распространился по всему миру, включая ООН"

По словам министра, "антисемитизм широко распространился по всему миру, включая ООН". "Они доверяют террористам, но не доверяют стране, которая уже много лет защищает задницу нашей западной цивилизации на Ближнем Востоке. Абсурдный мир. И мне совершенно непонятно, почему никто не призывает к кардинальной реформе организации, давно превратившейся из миротворца в молот против Израиля", - заключила Чернохова.

Резолюция Генассамблеи ООН без осуждения атаки ХАМАС

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Документ призывал к "немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", "ведущему к прекращению боевых действий". В поддержку проголосовали представители 120 из 193 государств - членов ООН.

Резолюция была внесена Иорданией, которая традиционно выступает на стороне палестинцев в конфликте с Израилем, обострившемся после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В тексте документа не упоминается движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, и отсутствует требование освободить израильских военнослужащих, взятых боевиками ХАМАС в заложники.

С призывом внести упоминание ХАМАС в текст резолюции до голосования выступил постоянный представитель Канады при ООН Роберт Рэй. Он указал, что, не сделав это в тексте резолюции, Генассамблея ООН не признает один из самых страшных терактов в мире. Предложение Канады не было поддержано.

Смотрите также: