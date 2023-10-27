Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к "немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня" в секторе Газа, "ведущему к прекращению боевых действий". В поддержку этого документа проголосовали представители 120 из 193 государств - членов Организации Объединенных Наций, присутствовавших на внеочередном заседании Генассамблеи в Нью-Йорке в пятницу, 27 октября. Против были 14 стран, еще 45 - воздержались. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Резолюция была внесена Иорданией, традиционно выступающей на стороне палестинцев в конфликте с Израилем. В ее тексте не упоминается террористическая группировка ХАМАС, атака которой на Израиль 7 октября послужила началом очередной эскалации палестино-израильского конфликта, и отсутствует требование освободить израильских военнослужащих, взятых боевиками ХАМАС в заложники. В то же время документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению" всех гражданских лиц, находящихся в плену, а также требует обеспечить их безопасность и гуманное обращение с ними в соответствии с международным правом.

Кроме того, в нем содержится требование соблюдать международное гуманитарное право "от всех сторон", прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить "непрерывные, достаточные и беспрепятственные" поставки необходимых для жизни продукции и услуг на территорию, находящуюся под блокадой Израиля.

В отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не имеет обязательной силы.

Израиль и США раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН

Резолюция Генеральной ассамблеи стала первым официальным ответом ООН на продолжающиеся после 7 октября на Ближнем Востоке военные действия и полную блокаду сектора Газа Израилем. До этого резолюции по палестино-израильскому конфликту четырежды безуспешно пытался принять Совет Безопасности ООН. Такой исход объясняется тем, что пять постоянных членов Совбеза - Китай, Франция, Великобритания, Россия и США - обладают правом вето. Так, РФ и КНР наложили вето на проект резолюции США, в тексте которой не было адресованного Израилю, требования прекращения огня, а США в свою очередь заблокировали проект резолюции РФ, в тексте которой не упоминалась группировка ХАМАС.

Из-за отсутствия упоминания ХАМАС в резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН, Израиль и США раскритиковали этот документ. По этой же причине Германия воздержалась от голосования.

Канада: Не называть действия ХАМАС терактами - провал

С призывом внести упоминание ХАМАС в текст резолюции до голосования выступил постоянный представитель Канады при ООН Боб Рэй. Он указал, что потеря любой жизни как среди палестинского, так и среди израильского населения является трагедией, но "факты террористических атак необходимо признавать" и, не сделав это в тексте резолюции, Генассамблея ООН не признает один из самых страшных терактов в мире.

"Нам всем придется жить с этим провалом, поскольку трагедия (палестино-израильского конфликта - Ред.) продолжает распространяться", - сказал дипломат.

Постпред Пакистана при ООН Мунир Акрам в ответ заявил, что если в резолюции будет упомянут ХАМАС, то в этом же качестве должен быть упомянут и Израиль. "Мы все знаем, кто это начал, - заявил Акрам. - Израиль может взглянуть правде в глаза или предстать перед правосудием. Первородным грехом является израильская оккупация, а не то, что произошло 7 октября".

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