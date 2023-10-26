СБ ООН отклонил резолюции России и США по Ближнему Востоку

Совет Безопасности ООН в среду, 25 октября, вновь не смог принять ни одну из предложенных резолюций о ситуации на Ближнем Востоке. Россия и Китай наложили вето на американский проект, а российский документ не набрал достаточного числа голосов, сообщается на сайте всемирной организации.

За резолюцию, предложенную США, проголосовали десять членов СБ ООН, две страны - Мозамбик и Бразилия - воздержались. Против, кроме России и Китая, выступили Объединенные Арабские Эмираты. Вариант Москвы поддержали четыре страны, против проголосовали две - Великобритания и США. Еще девять членов Совбеза воздержались от голосования.

В чем разница между резолюциями РФ и США

Резолюции, предложенные Россией и США, осуждают насилие, в том числе атаки ХАМАС на Израиль, и призывают обеспечить доставку гуманитарной помощи. При этом Россия призывает "к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям". Москва также требует от Израиля отменить приказ об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава.

В американском проекте отмечается право любой страны на самооборону и содержится призыв соблюдать международное право и пресекать финансирование терроризма. Там также предлагается объявить "гуманитарные паузы". Однако вариант США, в отличие от российского проекта, не содержит призыва о прекращении огня, отмечает ООН.

Критика с обеих сторон

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал американскую резолюцию "насквозь политизированной", заявив, что ее цель - "не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь обвинила Россию в "циничном и безответственном поведении" за то, что та выдвинула свой проект "без каких-либо консультаций" и "с рядом проблемных разделов".

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