Байден призвал Израиль следовать "правилам войны"

"Это самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста", - заявил президент США об атаке ХАМАС на Израиль.

Президент США Джо Байден в среду, 11 октября, в четвертый раз с начала эскалации палестино-израильского конфликта созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал израильские власти следовать "правилам войны" при ведении боевых действий с палестинским исламистским движением ХАМАС.

"Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны", - сказал Байден, комментируя разговор с Нетаньяху на встрече с представителями еврейских общественных организаций США в Белом доме. "А правила ведения войны есть", - добавил он.

Джо Байден: "Кампания чистой жестокости"

Американский лидер рассказал об увиденных фотографиях жертв нападения боевиков ХАМАС на мирное население и назвал атаку "кампанией чистой жестокости". "Не просто ненависть, а чистая жестокость по отношению к еврейскому народу. И я бы сказал, что это самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста", - подчеркнул Байден.

Он также заверил, что правительство США сделает все возможное, чтобы освободить американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. Он не уточнил, какие именно усилия предпринимает Вашингтон. По данным американских властей, во время нападения 7 октября боевиков ХАМАС на Израиль погибли 22 гражданина США, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Совет Безопасности ООН обсудит конфликт на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН в пятницу, 13 октября, проведет заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщают новостные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Пока не решено, будет ли оно открытым или закрытым.

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