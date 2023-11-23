ЕС: ХАМАС не получал средства из помощи палестинцам

Помощь на развитие палестинских территорий может продолжаться в соответствии с планом, поскольку нет никаких доказательств того, что в нынешнем году европейские деньги попадали в руки ХАМАС, считают в ЕС.

Сразу после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября Европейский Союз объявил о проверке своих проектов по оказанию помощи в развитии палестинских территорий - Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Теперь стали известны результаты проверки: помощь может продолжаться в соответствии с планом, поскольку нет никаких доказательств того, что в нынешнем году европейские деньги попадали в руки ХАМАС, признанной в ЕС и США террористической организацией. К таким выводам пришла Еврокомиссия.

Еврокомиссар Оливер Вархейи после нападени ХАМАС на Израиль хотел прекратить выплаты палестинцам Фото: Büro des Premierministers des Kosovo

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархейи пояснил, что проверка платежей этого года не выявила никаких нарушений. Поэтому сотрудничество с агентствами и властями на палестинских территориях может быть продолжено.

Вархейи сразу после нападения ХАМАС на Израиль хотел прекратить выплаты, однако это вызвало недовольство Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Результатом стала договоренность о проверке проектов, которая в настоящее время завершена.

Уже проверены 119 контрактов на сумму 330 млн евро, действовавших в этом году. В случае 51 контракта на сумму 39 млн евро остаются открытыми некоторые вопросы, на которые должны ответить неправительственные организации, получившие европейские деньги на проекты развития. Семь контрактов, связанных с инфраструктурными мероприятиями в секторе Газа, пришлось приостановить в связи с ведущимися там боевыми действиями, сообщила Еврокомиссия. В общей сложности ЕС выделил на помощь развитию палестинских территорий в период с 2020 по 2024 год 1,2 млрд евро.

Берлин также хочет продолжать выплаты палестинцам

Правительство Германии также объявило о проверке своих проектов помощи палестинцам. Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), госсекретарь в Федеральном министерстве экономического сотрудничества (BMZ), заявил в Брюсселе в кулуарах встречи министров ЕС по вопросам помощи развивающимся странам, что на данный момент были тщательно проанализированы проекты в Газе и Иордании. В частности, будет продолжено сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По его словам, проверка контрактов с оккупированными Израилем Западным берегом реки Иордан, который находится под управлением Палестинской национальной администрации, а не радикального движения ХАМАС, продолжается, но скоро будет завершена.

Фласбарт заявил, что всегда был уверен в том, что в прошлом не было никакого сотрудничества с ХАМАС, однако в связи с драматической ситуацией было правильным еще раз все тщательно проверить. "Мы ничего не нашли и слышали от других стран, избравших аналогичный путь, что они также все проверили и пришли к выводу, что все в порядке", - подчеркнул чиновник.

Усиление контроля за получателями средств ЕС

Впрочем, комиссар ЕС Оливер Вархейи в будущем планирует выдвигать дополнительные условия при выделении средств. Получатели должны проверяться на предмет "подстрекательских" или антисемитских заявлений. Члены палестинских семей, претендующих на получение социальной помощи из средств ЕС, также будут тщательно проверяться на предмет заявлений, разжигающих межнациональную ненависть. Ранее это правило распространялось только на главу семьи.

Гуманитарная помощь идет на поддержку нуждающихся палестинцев Фото: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

Ужесточение правил является чрезмерным и неоправданным, критиковали эти планы некоторые члены Еврокомиссии на заседании в Страсбурге. Однако официальный представитель ЕС заявил, что предложенные нововведения являются "надлежащими проверками, которые мы вводим для того, чтобы сделать и без того надежную систему еще более эффективной".

Помимо прочего, Евросоюз выплачивает зарплату чиновникам Палестинской национальной автономии на Западном берегу реки Иордан и косвенно оказывает социальную помощь семьям в секторе Газа через гуманитарные организации. С 2007 года контактировать с террористической организацией ХАМАС напрямую структурам ЕС запрещено.

Палестинская организация "Аль-Хак", с которой сотрудничали BMZ и протестантская организация "Хлеб для мира", больше не будет получать деньги из ФРГ. Как сообщила газете Die Welt пресс-секретарь BMZ, "Аль-Хак", отстаивающая право на вооруженную борьбу против Израиля, более не является подходящим партнером. Позднее министерство уточнило, что решение о прекращении сотрудничества с "Аль-Хак" было принято еще до 7 октября. По словам представителя BMZ, пока невозможно сказать, будут ли отстранены от сотрудничества другие неправительственные организации на палестинских территориях, так как их проверка еще продолжается.

Гуманитарная помощь палестинцам будет усилена

При этом прямая гуманитарная помощь палестинцам - обеспечение продовольствием, жильем и медицинскими услугами - рассматривается в ЕС отдельно от проектов развития. Ее под сомнение в Евросоюзе не ставят.

После начала израильского наступления на позиции ХАМАС в секторе Газа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о четырехкратном увеличении первоначально запланированных на это средств до 100 млн евро. На прошлой неделе фон дер Ляйен посетила аэропорт Эль-Ариш в Египте, где уже приземлились 15 самолетов из стран-членов ЕС, доставивших около 600 т помощи. Страны-члены ЕС выделили еще 260 млн евро на срочные гуманитарные поставки. 160 млн из них поступит из Германии, объявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

ЕС финансировал строительство школ в Газе до начала войны Фото: picture-alliance/AP Photo/K. Hamra

Также будет продолжена поддержка агентства БАПОР, которое уже несколько десятилетий оказывает помощь нуждающимся на палестинских территориях, в Иордании, Ливане и Сирии. Еще до начала нынешней войны на Ближнем Востоке две трети населения сектора Газа зависели от поставок помощи от БАПОР, в котором работает около 13 тысяч человек. Крупнейшими донорами агентства в 2022 году были США - 343 млн долларов, ФРГ - 202 млн долларов и Европейский Союз - 114 млн долларов. Бюджет БАПОР в 2022 году составил 1,17 млрд долларов.

Спор о прекращении огня на Ближнем Востоке

При этом разногласия в ЕС по вопросу о путях улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа сохраняются. Анналена Бербок в интервью DW критически отозвалась о призывах к прекращению огня, напомнив, что ХАМАС "каждый день дает понять", что хочет стереть Израиль с лица земли. "В такой ситуации Израиль должен защищать свое население", - пояснила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Министр по делам развития и сотрудничества Бельгии Каролин Геннес, напротив, высказалась в Брюсселе за прекращение огня и боевых действий. "Я думаю, совершенно ясно, что насилие должно быть прекращено немедленно. В Газе погибло так много невинных людей - и там слишком много израильских заложников, которых до сих пор удерживают. Важно, чтобы насилие прекратилось и чтобы были организованы доставки гуманитарной помощи. В один прекрасный день должны начаться переговоры о жизнеспособном и прочном решении, предусматривающем сосуществование двух государств", - заявила она. Аналогичные требования поступают и из Франции.

Смотрите также: