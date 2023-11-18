Израиль начал поставки топлива агентству ООН в секторе Газа

Каждые два дня в сектор Газа будут доставлять 120 тысяч литров топлива для гуманитарных целей. В БАПОР заявили, что нужно в два раза больше.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в субботу, 18 ноября, сообщило, что получило партию топлива, обещанного накануне Израилем. "После долгих недель задержки израильские власти утвердили лишь половину ежедневной минимальной потребности в топливе для гуманитарных операций в секторе Газа", - говорится в заявлении главы БАПОР Филиппа Лаззарини .

По его словам, полученного объема топлива не достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу опреснительных установок, канализационных насосов, больниц, водяных насосов в приютах, грузовиков с гуманитарной помощью, машин скорой помощи, пекарен и сетей связи.

"Для этой деятельности не следует ограничивать использование топлива. Гуманитарные организации не должны быть вынуждены принимать трудные решения между конкурирующими действиями по спасению жизней", - заявил Лаззарини.

В Газу будут доставлять 120 тысяч литров топлива каждые два дня

Как сообщили в БАПОР, каждые два дня в сектор Газа будет доставляться 120 тысяч литров топлива. До этого израильские власти одобрили ввоз около 23 тысяч литров, необходимого для заправки грузовиков БАПОР, перевозящих гуманитарную помощь.

Накануне председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби

объяснил, что Израиль согласился на "специальную просьбу США" и разрешил поставки топлива в сектор Газа, необходимые для работы коммунальных служб.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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