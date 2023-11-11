Германия выделит на гумпомощь палестинцам еще 38 млн евро

Германия выделит еще 38 млн евро на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе своего визита в Рамаллах на Западном берегу реки Иордан в субботу, 11 ноября.

Общий объем средств, выделенных Германией на гуманитарную помощь Палестинским территориям в 2023 году, составит 160 млн евро, заявила Бербок. Глава МИД Германии вновь подчеркнула, что ближневосточный конфликт должен быть решен на основе создания двух государств.

Комментируя боевые действия в секторе Газа, Бербок призвала расширить гуманитарные паузы, чтобы обеспечить доступ воды, еды и лекарств. Больницы Газы нуждаются в бесперебойном снабжении, а нынешнего объема гуманитарной помощи "далеко" не достаточно, отметила глава дипломатии ФРГ.

Бербок возложила ответственность за войну на ХАМАС

Как заявила Бербок по итогам встречи с премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммедом Штайе, "не следует отрицать", что причиной войны стало "варварское нападение ХАМАС" на Израиль. Но также очевидно, что будущее палестинцев должно быть лучше, чем их настоящее и прошлое, подчеркнула министр.

Глава МИД ФРГ и премьер-министр Палестинской национальной администрации Фото: Ammar Awad/REUTERS

Поездка Бербок на Ближний Восток посвящена обсуждению ситуации с заложниками, похищенными боевиками ХАМАС, гуманитарного положения гражданского населения в секторе Газа и путей к возможному миру на основе решения о создании двух государств.

До этого в ходе своего визита на Ближний Восток глава МИД ФРГ провела в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Затем она встретилась с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Из Эр-Рияда Бербок в полдень по местному времени вылетела в Израиль.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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